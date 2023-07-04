Поверненням українських дітей з РФ: посланник Папи Римського зробив заяву

Посланник Папи Римського працює над механізмом, який міг би забезпечити повернення українських дітей з Росії

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення «переговорів про мир» із Україною та Росією, повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей. Про це Дзуппі заявив у вівторок під час заходу в Римі, повідомляє Reuters.

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За словами посланця Папи Римського, він працює над «механізмом», який міг би забезпечити повернення викрадених Росією дітей додому.

«Ми розглянемо, як можемо запустити механізм для дітей, допомогти, як ми вже говорили, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну», – сказав Дзуппі.

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Він додав, що особисто обговорював це питання, як і результати своєї місії, з папою Франциском.

Нагадаємо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Раніше повідомлялося, що Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни.

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До слова, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України до РФ у період з 24 лютого 2022 року. Росіяни вивезли з окупованих ними територій майже 20 тисяч українських дітей.