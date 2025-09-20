Головна Країна Події в Україні
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Всі учасники богослужіння підносили прохання за дарування довгоочікуваного миру
фото: pomisna-ch.info

Молебень провели в місці, «де небо особливо близьке до землі»

На найвищій вершині України – горі Говерла – було звершено молебень за мир у нашій державі, за воїнів-захисників та захисниць, які зі зброєю в руках боронять свободу і незалежність українського народу. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ.

Цей підйом і молитва стали символом духовного єднання Церкви та українського народу у часи найтяжчих випробувань війною. На висоті 2061 метр, де небо особливо близьке до землі, підносилися прохання до Господа про дарування миру, перемогу добра над злом та утвердження справедливості.

Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці фото 1

У богослужінні взяли участь благочинні та духовенство Чернівецько-Буковинської єпархії, а саме: протоієрей Ярослав Вовкович – обласний благочинний, настоятель храму на честь пророка Іллі с. Стрілецький Кут; протоієрей Василь Струтинський – благочинний Юрковецького благочиння, настоятель храму великомученика Димитрія Солунського с. Юрківці; протоієрей Микола Красовський – благочинний Мамаївського благочиння, настоятель храму Перенесення мощей святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, с. Берегомет; протоієрей Микола Хім’як – благочинний Вашківецького благочиння, заступник адміністратора Вижницького району, настоятель храму святого великомученика Юрія Переможця с. Брусниця; протоієрей Сергій Шляхов – настоятель храму Святого Духа с. Витилівка; протоієрей Василь Пазюк – штатний клірик храму Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця м. Заставна; протоієрей Михайло Мамрош – настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці с. Борівці; протоієрей Віктор Івасюк – настоятель храму святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця с. Ошихліби.

«Молитва за Україну на вершині символізує, що Господь чує благання Свого народу у будь-якому місці, а особливо там, де серця відкриті до покаяння, єдності та любові. У часи війни вона стає духовною зброєю, що зміцнює захисників, утішає скорботних і нагадує кожному: сила народу – у вірі та молитві», – сказано у повідомленні Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ.

Всі учасники богослужіння підносили прохання за дарування довгоочікуваного миру, за благословення українського воїнства, за визволення полонених та за спочинок душ усіх загиблих Героїв.

Раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 12 вересня вперше звершив молебень в підземній церкві на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці, що в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври. 

