Священник не дозволив відспівати воїна у храмі. Московська церква знайшла для нього виправдання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Воїна відспівали надворі
фото: Анжела Сирбу\Facebook

Одеська єпархія УПЦ МП заявила, що рідним воїна слід було звернутися до священника з проханням відкрити храм заздалегідь

В Одеській області священник Московської церкви не дозволив відспівати у храмі полеглого військового. Інцидент трапився у селі Новоселівка. Водночас в єпархії заявили, що прохання відкрити церкву не надходило, повідомляє «Главком».

Там розповіли, що військового звали Флавій Лянка – він загинув у 2024 році, але тіло родині передали лише у вересні.

За інформацією УПЦ МП, рік тому на прохання рідних настоятель храму села Новоселівка, протоієрей Григорій Тіку звершив заочне відспівування. Після цього упродовж року в храмі регулярно підносилися молитви та панахиди за військового.

Коли ж тіло передали родині, священник запропонував звершити соборне відспівування у храмі та на кладовищі. Проте мати загиблого наполягла, щоб її сина відспівував капелан ПЦУ.

Як стверджують в УПЦ МП, отець Григорій із «повагою прийняв це рішення» та надав необхідний інвентар й доступ до кладовища й дзвонів.

«Ворота й хвіртка храму були відчинені. На їхньому ж відео видно: замок висить збоку, а не на воротах. Ніхто не перешкоджав доступу», — заявили в єпархії.

В УПЦ МП наполягають, що капелан ПЦУ та активісти змінили плани й почали вимагати того, «про що заздалегідь ніхто не домовлявся», тобто відкрити храм. Однак, за інформацією єпархії, настоятель у цей час перебував удома і не міг відреагувати.

«Ми наголошуємо: якби хтось із рідних чи організаторів заздалегідь звернувся до настоятеля чи благочинного з проханням відкрити храм, питання було б розглянуте у діалозі. Але цього не сталося», – підкреслили в УПЦ МП.

Там також зауважили, що отець Григорій сам є батьком військовослужбовця ЗСУ й «не міг – ані морально, ані по-людськи – перешкоджати гідним проводам воїна».

Нагадаємо, у селі Новоселівка на Одещині 17 вересня попрощалися із загиблим захисником України Флавієм Лянкою. Місцеві жителі розповіли, що планували провести заупокійну службу у храмі, однак отримали відмову.

Раніше на Буковині служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ. У селі Задубрівка прощалися із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пустили домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися.

Також у селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед похованням.



