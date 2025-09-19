Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду
Захисники Новинського заявляли відводи суддям, прокурору і навіть секретарю судового засідання
фото з відкритих джерел

15 вересня Печерський райсуд обрав запобіжний захід бізнесмену-втікачу

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора витратили п’ять місяців, щоб добитися розгляду у суді клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді олігарху Вадиму Новинському. Про це йдеться у статті «Главкома» «Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту?»

У квітні цього року правоохоронці скерували клопотання про заочний арешт Новинського до Печерського райсуду Києва. Водночас, як дізнався «Главком» зі своїх джерел у правоохоронних органах, адвокати підозрюваного все робили, щоб затягнути розгляд. Зокрема, захисник Новинського подався до Київського апеляційного суду, оскаржуючи територіальну підслідність. На його думку, клопотання слідства мав би розглядати Шевченківський райсуд столиці, а не Печерський суд.

Подібні скарги від адвокатів, особливо топполітиків та високопосадовців, є поширеними. Вони намагаються довести, що будівля Державного бюро розслідувань усе ж територіально ближча до Шевченківського району Києва. Відповідно, судити має Феміда того ж самого району.

Однак Київський апеляційний суд так не вважав: Головне слідче управління ДБР, яке веде справу Новинського, розташоване у Печерському районі Києва. Тому й судити повинні судді Печерського райсуду.

А далі, вже у визначеному суді, захисники Новинського на кілька місяців паралізували розгляд по суті: заявляли відводи суддям, прокурору і навіть секретарю судового засідання. Врешті 15 вересня Феміда ухвалила рішення про заочний арешт Вадима Новинського. Сам фігурант наразі переховується у Хорватії.

«Ми робитиме все, але в межах закону. Питання екстрадиції дуже делікатне», – обережно прокоментував редакції співрозмовник з ДБР, обізнаний з деталями справи.

Як повідомляв «Главком», народний депутат VII-IX скликань і підсанкційний олігарх Вадим Новинський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Профіль екснардепа замиготів у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою зникнення вказано 4 березня 2025 року, хоча насправді впливовий бізнесмен покинув країну ще у 2022 році.

Підставою для розшуку, як вказано на сайті МВС, стало оголошення підозри олігарху ще у січні 2025 року за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 Кримінального кодексу).

За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, робив він це у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

У свіжому релізі ДБР статус Новинського суттєво «підвищено»: його називають «куратором» Російської православної церкви в Україні. Також зазначається, що олігарх перебував в ієрархічному підпорядковані патріарху Кирилу і тісно з ним спілкувався. Такий зв’язок Новинський навіть не приховував, навіть навпаки. Мільярдер є кліриком УПЦ МП і має прямий вихід на предстоятеля цього підрозділу Російської церкви в Україні митрополита Онуфрія (у відритих джерел є інформація, що ієрарх володіє російським паспортом. Після чого президент припинив Онуфрію українське громадянство).

Наразі в Україні арештовано низку активів воцерковленого мільярдера: квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Крім цього, суд арештував 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року. У липні 2024 року Орлов уник кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності». Тоді ж Приморський районний суд Одеси постановив: повернути Новинському 8 млн грн застави. Однак кошти досі лежать на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

Читайте також:

Теги: Вадим Новинський Московська церква в Україні Хорватія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повернула тіла полеглих воїнів, суд заочно заарештував Новинського. Головне за 18 вересня
Україна повернула тіла полеглих воїнів, суд заочно заарештував Новинського. Головне за 18 вересня
Вчора, 21:20
Нині Вадим Новинський переховується у Хорватії
Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту? Війна і право
Вчора, 20:20
Для збору інформації для російських спецслужб клірик завуальовано випитував у парафіян інформацію про Сили оборони
На Сумщині протоієрея Московської церкви викрито на співпраці з РФ
12 вересня, 10:16
Хорватія не відправлятиме війська в Україну
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
6 вересня, 08:05
Очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій відмовився виконувати припис ДЕСС
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
28 серпня, 15:52
Юлія Сірко: Політики взагалі не хочуть чіпати тему церкви, тому що їм потрібні виборці
Нардепка пояснила, чому на місцях блокується виконання закону про заборону Московської церкви
21 серпня, 19:00
З кінця 2022-го щодо митрополита Павла запроваджено санкції терміном на п’ять років
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
21 серпня, 18:00
За словами Юлії Сірко, все впирається в «повільну саботажну бюрократію»
Нардепка пояснила, чому парафії Московської церкви не поспішають до ПЦУ
21 серпня, 15:13
Юлія Сірко: у цьому «зоопарку» є різні «звірі»
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
20 серпня, 14:07

Кримінал

Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду
Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду
Україна оголосила у розшук олігарха Новинського: ексклюзивні деталі
Україна оголосила у розшук олігарха Новинського: ексклюзивні деталі
Загиблий і 27 поранених в ДТП на Житомирщині: водію масової аварії оголошено про підозру
Загиблий і 27 поранених в ДТП на Житомирщині: водію масової аварії оголошено про підозру
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля
НАБУ оголосило у розшук соратника Януковича
НАБУ оголосило у розшук соратника Януковича
У Тернополі п'яний працівник ТЦК влаштував масштабну аварію (відео)
У Тернополі п'яний працівник ТЦК влаштував масштабну аварію (відео)

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua