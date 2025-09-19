Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду

15 вересня Печерський райсуд обрав запобіжний захід бізнесмену-втікачу

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора витратили п’ять місяців, щоб добитися розгляду у суді клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді олігарху Вадиму Новинському. Про це йдеться у статті «Главкома» «Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту?»

У квітні цього року правоохоронці скерували клопотання про заочний арешт Новинського до Печерського райсуду Києва. Водночас, як дізнався «Главком» зі своїх джерел у правоохоронних органах, адвокати підозрюваного все робили, щоб затягнути розгляд. Зокрема, захисник Новинського подався до Київського апеляційного суду, оскаржуючи територіальну підслідність. На його думку, клопотання слідства мав би розглядати Шевченківський райсуд столиці, а не Печерський суд.

Подібні скарги від адвокатів, особливо топполітиків та високопосадовців, є поширеними. Вони намагаються довести, що будівля Державного бюро розслідувань усе ж територіально ближча до Шевченківського району Києва. Відповідно, судити має Феміда того ж самого району.

Однак Київський апеляційний суд так не вважав: Головне слідче управління ДБР, яке веде справу Новинського, розташоване у Печерському районі Києва. Тому й судити повинні судді Печерського райсуду.

А далі, вже у визначеному суді, захисники Новинського на кілька місяців паралізували розгляд по суті: заявляли відводи суддям, прокурору і навіть секретарю судового засідання. Врешті 15 вересня Феміда ухвалила рішення про заочний арешт Вадима Новинського. Сам фігурант наразі переховується у Хорватії.

«Ми робитиме все, але в межах закону. Питання екстрадиції дуже делікатне», – обережно прокоментував редакції співрозмовник з ДБР, обізнаний з деталями справи.

Як повідомляв «Главком», народний депутат VII-IX скликань і підсанкційний олігарх Вадим Новинський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Профіль екснардепа замиготів у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою зникнення вказано 4 березня 2025 року, хоча насправді впливовий бізнесмен покинув країну ще у 2022 році.

Підставою для розшуку, як вказано на сайті МВС, стало оголошення підозри олігарху ще у січні 2025 року за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 Кримінального кодексу).

За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, робив він це у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

У свіжому релізі ДБР статус Новинського суттєво «підвищено»: його називають «куратором» Російської православної церкви в Україні. Також зазначається, що олігарх перебував в ієрархічному підпорядковані патріарху Кирилу і тісно з ним спілкувався. Такий зв’язок Новинський навіть не приховував, навіть навпаки. Мільярдер є кліриком УПЦ МП і має прямий вихід на предстоятеля цього підрозділу Російської церкви в Україні митрополита Онуфрія (у відритих джерел є інформація, що ієрарх володіє російським паспортом. Після чого президент припинив Онуфрію українське громадянство).

Наразі в Україні арештовано низку активів воцерковленого мільярдера: квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Крім цього, суд арештував 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року. У липні 2024 року Орлов уник кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності». Тоді ж Приморський районний суд Одеси постановив: повернути Новинському 8 млн грн застави. Однак кошти досі лежать на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.