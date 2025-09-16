Головна Країна Події в Україні
На Черкащині суд повернув державі три стародавні храми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Черкащині суд повернув державі три стародавні храми
Преображенська церква, збудована у 1738 році у селі Корнилівка, повернулася у власність держави
Прокуратура встановила, що на низку культових споруд право державної власності не зареєстровано

У Черкаській області три давні церкви, які є пам’ятками архітектури національного значення, суд повернув у власність держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

«Збереження об’єктів культурної спадщини є пріоритетним конституційним завданням держави, оскільки культурна спадщина – це найпотужніша складова формування української ідентичності, її ефективне збереження, відновлення і відповідне використання є одним із провідних завдань держави у сфері культури», – йдеться в повідомленні.

Смілянська окружна прокуратура встановила, що на низку культових споруд, які є пам’ятками архітектури національного значення, право державної власності не зареєстровано, а отже питання реалізації права держави, як власника на володіння, користування та розпорядження об’єктами культурної спадщини залишається не вирішеним.

Прокурор скерував до суду позови, аби зобовʼязати Черкаську ОВА вжити заходів щодо оформлення права державної власності на пам’ятки архітектури національного значення. Мова про Преображенську церкву збудовану у 1738 році у селі Корнилівка, Успенської Церкви (1851) селі Жаботин та Церкви-ротонди Олександри (1843) у селі Лебедівка Черкаської області.

Так, Черкаський окружний адміністративний суд задовільнив позови та зобов’язав Черкаську ОВА вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.

До слова, Касаційний адміністративний суд Верховного суду відхилив скарги Міністерства культури та Національного будинку органної і камерної музики щодо передачі костелу Святого Миколая в Києві парафіяльній громаді.

церква Черкащина релігія

