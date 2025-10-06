Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ

Лідер громадського об’єднання «Демос» Турарбек Кусаінов вимагав заборонити в’їзд Кирила до Казахстану

Казахські активісти та священнослужителі збираються створити альтернативну православну церкву в Казахстані, аби вирвати її з-під контролю Кремля. Вони сподіваються, що Православна церква України підтримає їхні дії. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив активіст, який бореться за незалежність казахського православ’я, лідер громадського об’єднання «Демос» Турарбек Кусаінов.

«Думаю, після реєстрації нашого об’єднання в Мін’юсті потроху знайдуться і меценати, і церкву свою побудуємо. А якщо наше об’єднання благословлять з Константинополя, справа точно далі піде. Ми спираємося в цьому плані на приклад України, сподіваємося на підтримку наших православних вірян з боку ПЦУ. І будемо робити все, щоб вирвати нашу церкву з лап Путіна», – пояснив активіст.

Раніше Кусаінов передав листа Варфоломію в Константинополь щодо створення альтернативної православної церкви в Казахстані. Активіст сподівається, що патріарх зверне увагу на Центральну Азію, особливо Казахстан, де РПЦ має найбільший вплив в регіоні.

«Я передав листа, залишив контакти отця Іакова Воронцова (колишній священнослужитель Православної церкви в Казахстані, якого за його «розкольницькі» погляди було позбавлено сану ієромонаха) і свої для зворотного зв’язку. Скоро поїду до Константинополя знову. У нас є зв’язок, але такі речі не робляться швидко. Нас тішить, що Варфоломій підтримує Україну, нещодавно зустрівся із Зеленським», – каже він.

Активіст наголошує, що спочатку буде створено релігійне об’єднання на чолі з Іаковом Воронцовим. У середині жовтня відбудуться онлайн-збори, які дозволила казахська влада. Крім того, вони очікують благословення на створення екзархату Константинополя в Казахстані.

За словами Кусаінова, віряни поки бояться долучатися до ініціативи. Однак його візит до Стамбула та майбутня реєстрація релігійного об’єднання, автономного від нинішньої Православної церкви Казахстану, може все змінити. «Наразі нам потрібна перша легалізація. До того ж нас підтримує потомок останнього хана казахів Кенесари Денис Кенесарин (отець Серафим), який зараз перебуває в США. Він є другом Іакова», – зазначив він.

Нагадаємо, за словами Кусаінова, Російська православна церква на чолі з Гундяєвим має величезний вплив на Казахстан – більший, ніж на інші центральноазійські країни. РПЦ є другою за чисельністю та найбільшою християнською конфесією Казахстану, де превалює іслам. Традиційно Росія використовує православ’я в пострадянських країнах як політичний інструмент для просування ідей «русского міра» та намагається об’єднувати навколо філіалів РПЦ проросійський електорат.

До слова, патріарх Кирило активно нахвалює російського диктатора, кажучи, що той «щиро віруюча» та «церковна» людина.