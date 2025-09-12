На Волині з винищувача випав боєприпас: ДБР почало розслідування

Під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена.

Будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає. На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, у селі Копилля на Волині з українського військового літака, ймовірно, випав боєприпас, який зруйнував житловий будинок. За словами очевидців, літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, після чого попрямував у бік Білорусі. Внаслідок падіння боєприпасу було зруйновано будинок, у якому мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД.

До слова, за минулу добу відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.