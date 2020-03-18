В Італії затримали українку за незаконний продаж масок



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Італійська поліція оштрафувала 53-річну громадянку України

Поліція затримала жінку після телефонного дзвінка місцевого жителя, який повідомив, що вона вже не перший день продає маски біля супермаркету

В італійському місті Мілан затримали громадянку України, яка незаконно торгувала медичними масками і порушила заборону виходити на вулиці. Про це напередодні повідомило видання MilanoToday.

Зазначається, що поліція затримала жінку після телефонного дзвінка від місцевого жителя, який її помітив і повідомив, що вона вже не перший день продає маски біля супермаркету.

«53-річна громадянка України була оштрафована після того, як її спіймали біля супермаркету на вулиці Віа делла-Форза Арматі, коли вона нелегально продавала хірургічні маски», - йдеться в повідомленні.

Також видання інформує, що жінка намагалася сховатися, приховавши товар під курткою. В результаті її оштрафували за «відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях» і звинуватили в порушенні декрету, виданого урядом Італії, що наказує залишатися вдома з метою стримування поширення коронавірусу.

Напередодні повідомлялося, що в Києві пограбували бізнесменів під час перепродажу 100 тисяч медичних масок, які вони купили за 1 млн гривень.

Також повідомлялося, що у минулі вихідні медичні маски стали найпопулярнішим товаром для контрабанди в Україні. За словами голови Держмитслужби Максима Нефьодова, його відомство запобігало спробам переправити через кордон 135 тисяч масок різних видів.