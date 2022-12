В окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість могил – знімки з супутника

У тимчасово окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість поховань на головному міському кладовищі. Відповідні знімки з супутника опублікувала компанія Maxar Technologies у Twitter.

Йдеться про могили саме на кладовищі «Старокримське». Воно розташоване на західній околиці міста.

У компанії опублікували знімки від 29 березня 2022 року та від 30 листопада. На них помітно, як збільшилися масштаби поховань.

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN