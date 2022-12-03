В окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість могил – знімки з супутника
У компанії опублікували знімки від 29 березня 2022 року та від 30 листопада
У тимчасово окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість поховань на головному міському кладовищі. Відповідні знімки з супутника опублікувала компанія Maxar Technologies у Twitter.
Йдеться про могили саме на кладовищі «Старокримське». Воно розташоване на західній околиці міста.
У компанії опублікували знімки від 29 березня 2022 року та від 30 листопада. На них помітно, як збільшилися масштаби поховань.
The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі почали зносити будинки в історичному центрі міста. Таким чином загарбники намагаються приховати наслідки своїх бомбардувань.
Також у місті рівень смертності зріс приблизно у чотири-п'ять разів, порівняно з довоєнним періодом. Зараз люди також вмирають щодня, діти майже не народжуються.
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