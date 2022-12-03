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В окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість могил – знімки з супутника

Юрій Лящук
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість могил – знімки з супутника
Кладовище «Старокримське» розташоване на західній околиці міста
фото ілюстративне

У компанії опублікували знімки від 29 березня 2022 року та від 30 листопада

У тимчасово окупованому Маріуполі значно збільшилася кількість поховань на головному міському кладовищі. Відповідні знімки з супутника опублікувала компанія Maxar Technologies у Twitter.

Йдеться про могили саме на кладовищі «Старокримське». Воно розташоване на західній околиці міста.

У компанії опублікували знімки від 29 березня 2022 року та від 30 листопада. На них помітно, як збільшилися масштаби поховань.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі почали зносити будинки в історичному центрі міста. Таким чином загарбники намагаються приховати наслідки своїх бомбардувань.

Також у місті рівень смертності зріс приблизно у чотири-п'ять разів, порівняно з довоєнним періодом. Зараз люди також вмирають щодня, діти майже не народжуються.

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Теги: смерть окупація цвинтар Маріуполь

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