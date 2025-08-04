В Україні мінлива хмарність: погода на 4 серпня

У східних та північно-східних, вдень і у західних областях короткочасні дощі, місцями грози

Сьогодні, 4 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У східних та північно-східних, вдень і у західних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°, вдень 24-29, у південній частині до 34°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 4 серпня Укргідрометцентр

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.