В Україні спекотно та сонячно, без опадів: прогноз погоди на 7 травня 2026

В Україні 7 травня 2026 року вдень до 10-15°

У четвер, 7 травня, в Україні очікується спекотна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°; на півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 25-30°; у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Як повідомлялось, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.