В Україні спекотно та сонячно, без опадів: прогноз погоди на 7 травня 2026
В Україні 7 травня 2026 року вдень до 10-15°
У четвер, 7 травня, в Україні очікується спекотна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 25-30°; у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°.
Як повідомлялось, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.
