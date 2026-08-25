Румунія піднімала винищувачі через повітряну ціль біля кордону

Іспанські F-18 з авіабази імені Михаїла Когелнічану патрулювали прикордонний простір

Вранці 25 серпня радарна система Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль приблизно за чотири кілометри на схід від українського міста Вилкове, неподалік від румунського кордону, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу міністерства.

Для моніторингу ситуації з 57-ї авіабази імені Михаїла Когелнічану в повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії.

Національний військовий командний центр сповістив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів щодо сповіщення населення. О 07:31 мешканцям північної частини повіту Тулча було надіслано сповіщення системи RO-Alert.

Повітряну тривогу в регіоні скасували о 09:04. За офіційною інформацією військового відомства, фактів порушення національного повітряного простору Румунії не зафіксовано.

Нагадаємо, Румунія піднімала винищувачі через виявлення невідомої повітряної цілі поблизу кордону з Україною 21 серпня, під час чергової дронової атаки російських військ на цивільну та інфраструктурну логістику в районі українського міста Рені.

Раніше, 20 серпня, під час масованої російської атаки на Україну безпілотник залетів у повітряний простір Румунії приблизно за 13 км на схід від міста Галац. Через кілька хвилин дрон упав та загорівся у безлюдній місцевості за чотири кілометри на північний схід від села Грінду в повіті Тулча.