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У Броварах погіршилася якість повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварах погіршилася якість повітря
Дим від пожежі, яка виникла у Броварах після атаки РФ
фото: glavcom.ua

Основним забруднювачем у помірних концентраціях є дрібнодисперсний пил

У Броварах сьогодні, 4 вересня, фіксують тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) з посиланням на дані цілодобового моніторингу, інформує «Главком»

За даними фахівців, основним забруднювачем у помірних концентраціях є дрібнодисперсний пил, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

До покращення ситуації мешканцям рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити тривале перебування на вулиці;
  • пити достатньо води;
  • увімкнути очищувачі повітря на максимальну потужність.

У КОВА запевнили, що радіаційний фон у Київській області перебуває в межах норми.

Загалом моніторинг якості повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження в регіоні. Наразі тимчасово не працює лише пост в Узині через відсутність електропостачання.

Нагадаємо, вранці 4 вересня у районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті, місто затягує димом. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, пожежу у складському приміщенні вже ліквідували. 

Теги: Київщина Бровари повітря

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