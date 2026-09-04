У Броварах погіршилася якість повітря

Дим від пожежі, яка виникла у Броварах після атаки РФ

Основним забруднювачем у помірних концентраціях є дрібнодисперсний пил

У Броварах сьогодні, 4 вересня, фіксують тимчасове погіршення стану атмосферного повітря. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) з посиланням на дані цілодобового моніторингу, інформує «Главком»

За даними фахівців, основним забруднювачем у помірних концентраціях є дрібнодисперсний пил, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

До покращення ситуації мешканцям рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на вулиці;

пити достатньо води;

увімкнути очищувачі повітря на максимальну потужність.

У КОВА запевнили, що радіаційний фон у Київській області перебуває в межах норми.

Загалом моніторинг якості повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження в регіоні. Наразі тимчасово не працює лише пост в Узині через відсутність електропостачання.

Нагадаємо, вранці 4 вересня у районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті, місто затягує димом. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, пожежу у складському приміщенні вже ліквідували.