В Україні суттєво похолодає: якою буде погода 8 січня

У Києві та області буде мінлива хмарність

У неділю, 8 січня, в Україні погода буде морозною, але без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Вночі в Україні температура буде 9-14°. У східних, північно-східних областях температура опуститься до 15-20° морозу. В західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі до -5°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3-8° морозу. Тепліше буде на сході та північному сході - від 1° морозу до 4° тепла.

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У Києві та області буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с.

В області температура повітря вночі буде 9-14°, а вдень 3-8° морозу. У Києві вночі близько 10° морозу, а вдень від -4° до - 6°.

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.