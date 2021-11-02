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    В Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг

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    У Херсоні, Одесі, Хмельницькому, а також у Запорізькій області з 5 листопада запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху - В Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг
    У Херсоні, Одесі, Хмельницькому, а також у Запорізькій області з 5 листопада запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху
    фото з відкритих джерел

    В Україні запрацюють ще 18 камер фіксації порушень правил дорожнього руху

    На дорогах України з 5 листопада почнуть працювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    З 5 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

    У Херсоні камери встановлено на:

    • вул. Нафтовиків, 4 напрямок приладу вул. Адмірала Макарова;
    • вул. Нафтовиків, 13 напрямок приладу вул. Івана Богуна;
    • вул. Перекопська, 163 напрямок приладу вул. 28-ї армії;
    • Бериславське шосе, 46 напрямок приладу вул. Врожайна.

    В Одесі:

    • Південна дорога, 2 напрямок приладу Миколаївська дорога;
    • Південна дорога, 39 напрямок приладу вул. Семена Палія;
    • вул. Семена Палія, 80 напрямок приладу вул. Академіка Заболотного;
    • Миколаївська дорога, 205 напрямок приладу вул. Лиманна;
    • просп. Небесної Сотні, 4 напрямок приладу вул. Левітана;
    • Миколаївська дорога, 287 напрямок приладу Південна дорога;
    • просп. Шевченка, 4-й напрямок приладу вул. Семінарська;
    • просп. Добровольського, 123 напрям приладу вул. Генерала Бочарова;
    • вул. Семена Палія, 25 напрям напряму приладу Південна дорога.

    У Хмельницькому:

    • Вінницьке шосе, 8/1 напрямок приладу вул. Молдовська;
    • вул. Кам'янецька, 132 напрямок приладу вул. Житецького;
    • просп. Миру, 65 напрямок приладу Старокостянтинівське шосе.

    У Запорізькій області:

    • на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок приладу м. Маріуполь;
    • на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок приладу м. Донецьк.

    Відзавтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.

    Нагадаємо, із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.

    На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

    Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.

    Читайте також: Камери на дорогах. Про що мовчить патрульна поліція?
    Теги: Запоріжжя Маріуполь МВС Хмельниччина Одеса Кривий Ріг ПДР Донецьк поліція
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    В Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг