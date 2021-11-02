В Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг

У Херсоні, Одесі, Хмельницькому, а також у Запорізькій області з 5 листопада запрацюють камери фіксації порушень правил дорожнього руху

В Україні запрацюють ще 18 камер фіксації порушень правил дорожнього руху

На дорогах України з 5 листопада почнуть працювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР. Про це повідомляє пресслужба МВС.

З 5 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

У Херсоні камери встановлено на:

вул. Нафтовиків, 4 напрямок приладу вул. Адмірала Макарова;

вул. Нафтовиків, 13 напрямок приладу вул. Івана Богуна;

вул. Перекопська, 163 напрямок приладу вул. 28-ї армії;

Бериславське шосе, 46 напрямок приладу вул. Врожайна.

В Одесі:

Південна дорога, 2 напрямок приладу Миколаївська дорога;

Південна дорога, 39 напрямок приладу вул. Семена Палія;

вул. Семена Палія, 80 напрямок приладу вул. Академіка Заболотного;

Миколаївська дорога, 205 напрямок приладу вул. Лиманна;

просп. Небесної Сотні, 4 напрямок приладу вул. Левітана;

Миколаївська дорога, 287 напрямок приладу Південна дорога;

просп. Шевченка, 4-й напрямок приладу вул. Семінарська;

просп. Добровольського, 123 напрям приладу вул. Генерала Бочарова;

вул. Семена Палія, 25 напрям напряму приладу Південна дорога.

У Хмельницькому:

Вінницьке шосе, 8/1 напрямок приладу вул. Молдовська;

вул. Кам'янецька, 132 напрямок приладу вул. Житецького;

просп. Миру, 65 напрямок приладу Старокостянтинівське шосе.

У Запорізькій області:

на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок приладу м. Маріуполь;

на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок приладу м. Донецьк.

Відзавтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.

Нагадаємо, із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.

На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.