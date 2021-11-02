В Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг
В Україні запрацюють ще 18 камер фіксації порушень правил дорожнього руху
На дорогах України з 5 листопада почнуть працювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР. Про це повідомляє пресслужба МВС.
З 5 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
У Херсоні камери встановлено на:
- вул. Нафтовиків, 4 напрямок приладу вул. Адмірала Макарова;
- вул. Нафтовиків, 13 напрямок приладу вул. Івана Богуна;
- вул. Перекопська, 163 напрямок приладу вул. 28-ї армії;
- Бериславське шосе, 46 напрямок приладу вул. Врожайна.
В Одесі:
- Південна дорога, 2 напрямок приладу Миколаївська дорога;
- Південна дорога, 39 напрямок приладу вул. Семена Палія;
- вул. Семена Палія, 80 напрямок приладу вул. Академіка Заболотного;
- Миколаївська дорога, 205 напрямок приладу вул. Лиманна;
- просп. Небесної Сотні, 4 напрямок приладу вул. Левітана;
- Миколаївська дорога, 287 напрямок приладу Південна дорога;
- просп. Шевченка, 4-й напрямок приладу вул. Семінарська;
- просп. Добровольського, 123 напрям приладу вул. Генерала Бочарова;
- вул. Семена Палія, 25 напрям напряму приладу Південна дорога.
У Хмельницькому:
- Вінницьке шосе, 8/1 напрямок приладу вул. Молдовська;
- вул. Кам'янецька, 132 напрямок приладу вул. Житецького;
- просп. Миру, 65 напрямок приладу Старокостянтинівське шосе.
У Запорізькій області:
- на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок приладу м. Маріуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок приладу м. Донецьк.
Відзавтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.
Нагадаємо, із вівторка, 28 вересня в Україні запрацювало ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях.
На початку вересня на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.
Раніше, 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.