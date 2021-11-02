У Києві запровадили новий швидкісний ліміт. Порушникам загрожує великий штраф
Київська влада запровадила єдиний швидкісний ліміт. За його порушення загрожує великий штраф
У Києві змінили швидкісний режим на деяких ділянках доріг – 50 кілометрів на годину. Раніше на цих ділянках «максималка» була на рівні 80 км/г.
Водії, які цього не помітять, можуть отримати «лист щастя» з великим штрафом – 3,4 тис. грн.
Єдиний швидкісний ліміт запровадили з 1 листопада 2021 року. Він діятиме до 1 квітня 2022 року. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Нові правила стосуються наступних ділянок:
- Набережне шосе;
- Наддніпрянське шосе;
- Столичне шосе;
- проспект Бажана;
- вулиця Саперно-Слобідська;
- вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків;
- проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.
Саме на цих ділянках водіям не слід забувати, що в Україні діють нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Вони передбачають штраф за перевищення швидкості у населених пунктах більш ніж на 50 км/г у розмірі 3,4 тис. грн.
За які ще порушення передбачені великі штрафи – дивіться за цим посиланням.
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