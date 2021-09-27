  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    У чотирьох областях України запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водіям слід звернути увагу на розташування приладів - У чотирьох областях України запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг
    Водіям слід звернути увагу на розташування приладів
    Фото з відкритих джерел

    Ще два десятки камер почнуть працювати із 28 вересня

    Із вівторка, 28 вересня в Україні запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Камери розташували в чотирьох областях. Про це на Facebook-сторінці повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

    Із завтрашнього дня в Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській областях запрацюють 20 камер автофіксації порушень ПДР.

    Список розташування камер автофіксації

    Запорізька область:

    • на 2 км+090 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 526 км+590 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 310 км+530 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 310 км+722 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год).

    Львівська область:

    • на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год);
    • на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 541км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

    Закарпатська область:

    • на 772 км+750 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год);
    • на 780 км+785 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год).

    Одеська область:

    • на 3 км+015 автодороги Т-16-28 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 90 км/год).

    Нагадаємо, раніше на дорогах України з’явилася ще 21 камера фото- і відеофіксації порушників ПДР.

    Нагадаємо, що 27 серпня запрацювало ще 20 камер для фіксації порушень ПДР, які розмістили у Волинській, Полтавській, Львівській та Київській області. Датчики також встановили й на вулицях окремих міст – Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.

    Громадяни можуть ознайомитися з картою розміщення цих комплексів на сайті МВС.

    6 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на українських дорогах до кінця цього року планується встановити загалом 270 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя Київ Львів ПДР Луцьк Ужгород Олексій Білошицький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У чотирьох областях України запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР: список доріг