В Україні з'явиться база ДНК. Рада ухвалила закон

Документ передбачає створення Електронного реєстру геномної інформації людини

Верховна Рада України проголосувала за створення бази ДНК в Україні. Відповідний закон 2035-IX опубліковано на сайті ВР.

За ухвалення закону «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» (реєстраційний номер 4265) проголосували 256 народних депутатів України.

Законом передбачено створення Електронного реєстру геномної інформації людини, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ. Відомості з реєстру є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають оприлюдненню.

Відповідно до закону, державна реєстрація геномної інформації проводиться з метою: ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; розшуку осіб, зниклих безвісти; ідентифікації невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла; ідентифікації особи, яка за станом свого здоров'я чи за віком не здатна повідомити відомості про себе.

Передбачена як добровільна, так і обов’язкова державна реєстрація геномної інформації.

Обов'язковій державній реєстрації підлягає геномна інформація осіб, які вчинили суспільно-небезпечні діяння або злочини проти основ національної безпеки України, проти життя, здоров'я, волі, честі, статевої свободи, статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, проти миру, безпеки та до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру. Вона проводиться коштом державного бюджету.

Варто зауважити, що добровільна державна реєстрація геномної продукції проводиться на платній основі.