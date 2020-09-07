В Україну сунуть грози та вітри: прогноз погоди на 7 вересня



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В західних областях очікуються дощі з грозами

Новий тиждень розпочнеться зі спекою та дощами

У понеділок, 7 вересня, в більшості регіонів України синоптики прогнозують мінливо хмарну погоду, за винятком західних областей – там очікуються грозові дощі.

Місцями спека до +30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в центральних і північних регіонах вдень стовпчики термометрів будуть на рівні +27...+ 30 градусів, вночі температура становитиме +13...+ 16 градусів.

На сході теж спека-від +27 до +30 градусів вдень і до + 17 градусів вночі. На півдні Максимальна температура становитиме + 29 градусів вдень, вночі від +15 до +18.

У західних областях денна температура збережеться на рівні + 18...+ 28 градусів, вночі – від +12...+15.

У столиці в цей день очікується мінлива хмарність, повітря прогріється до + 27...+ 29 градусів.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про різке похолодання в Україні.

До слова, цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.