Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника

Ростислав Вонс
Ігор Строгий є суддею Вищого антикорупційного суду з початку його роботи
фото: ВАКС

Голова Антикорупційного суду обирається на три роки

На зборах суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня Ігоря Строгого було обрано новим головою ВАКС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу судового органу.

Ігор Строгий – чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які за умови успішного проходження наступних етапів стануть до роботи.

Збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС. Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.

Водночас ВАКС наразі не має достатньо приміщень для розміщення нових суддів і працівників апарату. Ситуація з розміщенням нових суддів і працівників апарату є критичною. Йдеться щонайменше про 100 осіб.

Бійці «Холодного яру» тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні поспіль
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника
Цивільні підрозділи ППО почали захищати порти та залізницю від російських дронів
Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ
«Газпром» і «Роснєфть» причетні до депортації українських дітей: дослідження

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

