Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника

Ігор Строгий є суддею Вищого антикорупційного суду з початку його роботи

Голова Антикорупційного суду обирається на три роки

На зборах суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня Ігоря Строгого було обрано новим головою ВАКС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу судового органу.

Ігор Строгий – чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) і Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) визначили 22 потенційних суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які за умови успішного проходження наступних етапів стануть до роботи.

Збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС. Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.

Водночас ВАКС наразі не має достатньо приміщень для розміщення нових суддів і працівників апарату. Ситуація з розміщенням нових суддів і працівників апарату є критичною. Йдеться щонайменше про 100 осіб.