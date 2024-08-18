Ветерана «Айдару» військово-лікарська комісія визнала «вагітним»

Захисник вважає ситуацію кумедною, але водночас розуміє, що це є відображенням хаосу, який відбувається в українських медзакладах

Найбільшою неповагою до військового нині є процедура проходження військово-лікарської комісії. Таку думку у інтерв’ю виданню Online.UA висловив військовий з 24-го батальйону «Айдар» Станіслав Дехтяр, котрий втратив у боях ногу.

«Ти маєш бігати за лікарями, підписувати ті папірці… щоб кожен лікар написав своє заключення – це повна нісенітниця», – зауважив військовий.

Зокрема Дехтяр поділився власною історією. Лікар-хірург написав рішення ВЛК, в якому зазначив, що ветеран «вагітний». Оборонець припустив, що це була помилка через неуважність, однак вважає, що проблема є глибшою.

«Лікар-невропатолог написав мені, що в мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки. Конкретно, що в мене «скарга»… Сюр? Так, сюр! А потім вже, коли ми вчиталися у те, що мені інші лікарі понаписували… Ортопед написав мені, що потрібно визнати мене непридатним згідно з ст. 63 пункт А – це ампутація, і ст. 73 пункт А – це вагітність з ускладненнями», – каже ветеран.

Військовий спершу не вчитувався в статті, поки не помітили його побратими, коли він скинув їм документи: «Ну, все, ти «вагітний! Ми тебе вітаємо!», – відповіли вони йому.

Ветеран ЗСУ з "Айдара": "Мені хірург на ВЛК написав, що я вагітний, з ускладненнями". 😳



Саме таку причину непридатності вказав лікар. pic.twitter.com/Qu8v5HjmZ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024

Попри те, що захисник вважає ситуацію кумедною, водночас розуміє, що це є відображенням хаосу, який відбувається в українських медзакладах та службах.

І додає, що нині саме ВЛК фактично вирішує подальшу долю ветерана, проте, інколи видається, що працівники комісій про це забувають.

Нагадаємо, військовозобов'язаним, які мають бронювання від мобілізації не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

До слова, Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як повідомлялося, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона не повідомила про своє бронювання.