Вибух у Дніпрі: підліток отримав поранення через боєприпас

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вибух у Дніпрі: підліток отримав поранення через боєприпас
У центрі Дніпра стався вибух
фото: Суспільне

Чоловік передав неповнолітньому важіль від запалу для ручної осколкової гранати

У Дніпрі, на площі Успенській, стався вибух боєприпасу, який 15-річний хлопець отримав у руки від 24-річного чоловіка. Вибухнувши, боєприпас спричинив серйозні поранення підлітка, і він був негайно госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Інцидент стався в Соборному районі. З’ясовано, що чоловік передав неповнолітньому важіль від запалу для ручної осколкової гранати типу УЗРГМ. Після вибуху на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські.

Чоловіка затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому висунуто підозру у порушенні статті 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. Триває слідство.

Нагадаємо, внаслідок вибуху, який стався в селі Зимна Вода Львівського району, ніхто не постраждав. Вибух пошкодив вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі.

Вибух у Дніпрі: підліток отримав поранення через боєприпас
Вибух у Дніпрі: підліток отримав поранення через боєприпас
