В окупованому Криму пролунали вибухи

Ймовірно, під ударом опинився аеродром «Кіровське» та будівля ФСБ у Армянську

У ніч на 26 вересня мешканці тимчасово окупованого Криму почули низку потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляли про роботу підрозділів протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал «Крымский ветер».

За свідченнями очевидців, приблизно о 22:40 над Феодосією було помічено проліт, який спершу прийняли за ракету. Пізніше з’ясувалося, що над містом пролітав літак. Уже о 22:56 сильні вибухи пролунали в Кіровському районі. Близько 23:11 у тому ж Кіровському районі було чути повторні гучні вибухи. Місцеві жителі припускали, що в небі в цей час фіксувався безпілотний літальний апарат.

Була також інформація про те, що з боку Старокримського полігону діяли підрозділи російської протиповітряної оборони. Невдовзі після цього прогриміли ще два вибухи, імовірно, під час цієї атаки під ударом опинився аеродром «Кіровське».

За попердньою інформацією, також був приліт по буівлю ФСБ у Армянську. Потужні вибухи проунали у Керчі.

Як повідомлялося, українські далекобійні дрони точно вражають росіян у тимчасово окупованому Криму та руйнують їхню логістику. Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи в Нью-Йорку.

Зеленський підкреслив, що удари України спрямовані на те, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на великий військовий плацдарм.

«Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями», – наголосив Зеленський.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтових об’єктів на території Росії та двох літаків на військовому аеродромі в окупованому Криму. Усі атаки були спрямовані на зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального.

У ніч на 23 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» в Брянській області РФ. Ця станція має стратегічне значення для забезпечення російської окупаційної армії нафтопродуктами. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим загорянням.