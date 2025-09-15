У Дніпрі з’явився панорамний екскурсійний трамвай (фото)

У Дніпрі запустили панорамний екскурсійний трамвай у день міста та провели першу екскурсію

У Дніпрі на честь дня міста презентували та вперше запустили на маршрут унікальні для України панорамні екскурсійні трамвайні вагони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпровську міську раду.

Заступник міського голови Ігор Маковцев зазначив, що нові вагони адаптовані під місцеві колії та обладнані для комфорту пасажирів. Вони мають столики, аудіосистеми, кондиціонери та монітори для візуального контенту. Дизайн виконано в кольорах міста – гранатовому та білому, з зображеннями видатних діячів.

фото: міська рада міста Дніпро

фото: міська рада міста Дніпро

За словами директорки Музею історії Дніпра Олександри Бірюкової, уже відбулася перша екскурсія під назвою «Дніпровський Бродвей». Маршрут проходить центральною частиною міста, охоплюючи найцікавіші пам'ятки та розповідаючи про відомих людей, які творили його обличчя. Першу поїздку організували для дітей загиблих захисників, щоб подарувати їм позитивні емоції. У майбутньому замовити екскурсію зможе кожен охочий через сайт музею.

Міцеві мешканці розділилися у думках щодо такого нововведення. Частина дніпрян підтримала ініціативу та пораділа за оновлення туристичних особиливостей міста. Також серед дніпрян є такі, кому не сподобалося оновлення, аргументуючи це нецільовими витратами коштів, зокрема на трамваї, а не на військові потреби.

