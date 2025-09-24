Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування
Поліція перекрила вулицю після вибуху у Норвегії
фото: EPA/UPG

Вибух стався наступного дня після повідомлень про безпілотники, помічені поблизу аеропорту в Осло 

Норвезька поліція проводить розслідування вибуху, що стався на одній з вулиць у центрі Осло. На місці інциденту було виявлено ще один вибуховий пристрій, який правоохоронці знешкодили контрольованим вибухом. Один підозрюваний затриманий для допиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про постраждалих внаслідок вибуху не повідомляється. Подія трапилася поблизу університетського кампусу, а також приблизно за 500 метрів від королівського палацу та посольства Ізраїлю. Влада надіслала екстрене сповіщення на мобільні телефони мешканців Осло, попередивши про небезпеку.

За словами поліцейського Брайана Скотнеса, другий виявлений пристрій, імовірно, є ручною гранатою «армійського зразка». Він також зазначив, що поліція розшукує інших причетних до інциденту.

Скотнес заявив, що основна версія поліції – «злочинці виношують плани проти інших злочинців», але не відкидаються й інші припущення. Він підтвердив, що район наразі є безпечним. За даними деяких ЗМІ, поліція затримала 13-річного підлітка, але Скотнес відмовився коментувати вік підозрюваного. Вибух стався наступного дня після повідомлень про безпілотники, помічені поблизу аеропортів в Осло та Копенгагені.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Теги: Норвегія поліція розслідування вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у столиці
26 серпня, 10:24
За словами поліції, зловмисники на чолі з двома колишніми міліціонерами налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці
У Києві припинено діяльність мережі гральних закладів з багатомільйонними прибутками
26 серпня, 12:54
Хлопчик Хамза з'їв суху локшину невдовзі після повернення додому
З’їв три пачки локшини: в Єгипті помер 13-річний хлопчик
26 серпня, 14:21
Правоохоронці продовжують розслідувати обставини події
Поліція на Київщині розслідує смерть немовляти: під підозрою лікарі
29 серпня, 17:36
20-річний уродженець Кіровоградщини, перебуваючи у метрополітені у стані алкогольного сп’яніння, завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень
Погрожував зброєю в метро. Суд виніс вирок чоловіку, який напав на поліцейського
4 вересня, 08:43
47-річний львів’янин поїхав із люлькою на даху
Львів'янин забув люльку з немовлям на даху авто та поїхав: яке покарання загрожує
8 вересня, 05:42
Зловмисники користувалися скрутним матеріальним становищем батьків та платили дітям 150–200 євро
Двох іноземців судитимуть за сексуальну експлуатацію українських дітей
15 вересня, 21:08
Музичний виконавець встиг заспівати п'ять композицій перед багатонаціональним натовпом
На виступ Артема Пивоварова у США завітала поліція (відео)
16 вересня, 22:41
У Катюжанському лісництві незаконно знищено 137 дерев сосни, чим державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
18 вересня, 10:03

Соціум

У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування
У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури
Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії
Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua