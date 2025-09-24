У столиці Норвегії стався вибух: поліція почала розслідування

Вибух стався наступного дня після повідомлень про безпілотники, помічені поблизу аеропорту в Осло

Норвезька поліція проводить розслідування вибуху, що стався на одній з вулиць у центрі Осло. На місці інциденту було виявлено ще один вибуховий пристрій, який правоохоронці знешкодили контрольованим вибухом. Один підозрюваний затриманий для допиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про постраждалих внаслідок вибуху не повідомляється. Подія трапилася поблизу університетського кампусу, а також приблизно за 500 метрів від королівського палацу та посольства Ізраїлю. Влада надіслала екстрене сповіщення на мобільні телефони мешканців Осло, попередивши про небезпеку.

За словами поліцейського Брайана Скотнеса, другий виявлений пристрій, імовірно, є ручною гранатою «армійського зразка». Він також зазначив, що поліція розшукує інших причетних до інциденту.

Скотнес заявив, що основна версія поліції – «злочинці виношують плани проти інших злочинців», але не відкидаються й інші припущення. Він підтвердив, що район наразі є безпечним. За даними деяких ЗМІ, поліція затримала 13-річного підлітка, але Скотнес відмовився коментувати вік підозрюваного. Вибух стався наступного дня після повідомлень про безпілотники, помічені поблизу аеропортів в Осло та Копенгагені.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.