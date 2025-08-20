Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»
«Дія» випустила нову облігацію
фото: «Дія»

Кошти від продажу облігації підуть на підтримку Сил оборони

У «Дії» запустили нову облігацію «Бахмут». Кошти від її продажу підуть на підтримку Сил оборони та фінансування соціальних видатків держави, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

«Кожна гривня з придбаної облігації конвертується в допомогу Силам оборони — техніку, ліки, зброю – і водночас підтримує 🇺🇦 економіку країни, забезпечуючи виплату пенсій, зарплат для медиків та освітян», – йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що облігація має ставку від 16,8% річних, а виплата відсотків і погашення заплановані на 14 жовтня 2026 року.

Щоб скористатись послугою, потрібно:

  • оновити та увійти у «Дію»;
  • далі потрібно обрати вкладку «Військова облігація»;
  • після цього слід обрати потрібну облігацію, кількість та партнера;
  • підписати заяву та оплатити. 

Після придбання облігація з’явиться у застосунку протягом трьох днів.

Нагадаємо, в травні на порталі державних послуг «Дія» зʼявилося пʼять нових військових облігацій. Їх назвали на честь тимчасово окупованих Росією українських міст – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ і Ліваді.

Загалом військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Купуючи військові ОВДП, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальних та оборонних.

Читайте також:

Теги: військові фінансування облігація фронт Бахмут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росіяни поводяться з нами, як з собаками», – розповідає Ван Пусянь
Полонений китаєць розповів, чому пішов воювати проти України
20 липня, 21:15
Гурін перепросив за свої слова
Нардеп порівняв свою роботу у Раді із захистом країни і втрапив у скандал
20 липня, 19:44
Триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року
25 липня, 08:15
На фронті за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2025 року
27 липня, 08:26
Іспанський винищувач виконав небезпечний маневр для уникнення зіткнення з птахами
Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів
4 серпня, 15:12
Там, де Starlink не працює, наші військові використовують TooWay
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
10 серпня, 15:11
Польща претендувала на отримання майже 60 мільярдів євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Моббс: Американські солдати у формі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників
Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна, яку стелили військові США
17 серпня, 04:55
Мадуро хоче мобілізувати цивільних
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Вчора, 17:59

Особисті фінанси

«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»
«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»
Як перевести виплату пенсії з пошти на банк: покрокова інструкція
Як перевести виплату пенсії з пошти на банк: покрокова інструкція
Як діяти, якщо побутова техніка виявилось несправною: покрокова інструкція
Як діяти, якщо побутова техніка виявилось несправною: покрокова інструкція
Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям
Як захистити свої права у супермаркетах: поради покупцям
За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться
За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться
Як перевірити квартиру перед покупкою на вторинному ринку: поради Мін'юсту
Як перевірити квартиру перед покупкою на вторинному ринку: поради Мін'юсту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1952
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1776
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1738
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua