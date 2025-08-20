«Дія» запустила нову військову облігацію «Бахмут»

Кошти від продажу облігації підуть на підтримку Сил оборони

У «Дії» запустили нову облігацію «Бахмут». Кошти від її продажу підуть на підтримку Сил оборони та фінансування соціальних видатків держави, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

«Кожна гривня з придбаної облігації конвертується в допомогу Силам оборони — техніку, ліки, зброю – і водночас підтримує 🇺🇦 економіку країни, забезпечуючи виплату пенсій, зарплат для медиків та освітян», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що облігація має ставку від 16,8% річних, а виплата відсотків і погашення заплановані на 14 жовтня 2026 року.

Щоб скористатись послугою, потрібно:

оновити та увійти у «Дію»;

далі потрібно обрати вкладку «Військова облігація»;

після цього слід обрати потрібну облігацію, кількість та партнера;

підписати заяву та оплатити.

Після придбання облігація з’явиться у застосунку протягом трьох днів.

Нагадаємо, в травні на порталі державних послуг «Дія» зʼявилося пʼять нових військових облігацій. Їх назвали на честь тимчасово окупованих Росією українських міст – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ і Ліваді.

Загалом військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Купуючи військові ОВДП, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальних та оборонних.