Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року
Нині триває 1271-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 32 рази

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 140 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рудня, Дорошенкове Сумської області; Красноторка, Білозерське Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Білогір’я, Преображенка, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

З початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

В районі Григорівки, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до наших позицій.

Нагадаємо, триває 1271-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 17 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Китай планує відкрити школу на окупованій Луганщині
Китай планує відкрити школу на окупованій Луганщині
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
Лінія фронту станом на 16 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 серпня 2025. Зведення Генштабу

