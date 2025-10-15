Головна Країна Суспільство
«Відбили ногу залізною трубою»: боєць «Азову» розповів про пережите в Таганрозі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Відбили ногу залізною трубою»: боєць «Азову» розповів про пережите в Таганрозі
Данило Мурашкін, 19-річний боєць «Азову», який захищав Маріуполь, розповідає про катування та жорстоке поводження під час понад трирічного перебування в російському полоні
скріншот з відео Слідство. Інфо

19-річний захисник Маріуполя пробув у російському полоні понад три роки

Український військовий, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Маріуполя, розповів про перебування в чотирьох колоніях в російському полоні та знущання в Таганрозі. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю військового для «Слідство.Інфо».

Данило Мурашкін – український військовий, який у свої 19 років захищав рідне місто від окупантів. У Маріуполі із заводу «Азовсталь» він потрапив у полон та провів у російських колоніях понад три роки.

В інтерв’ю він поділився спогадами про проведені роки та пережитті знущання й катування росіянами у кількох тюрмах. Після перебування в Оленівці, військового перевели до Таганрогу. «Це було – як випробування. Я особисто так це сприймав. Тобто, це потрібно витримати для того, щоб далі жити. Дуже жорстоко», – розповідає Данило.

За час полону в Таганрозі Данило схуд на 30 кілограмів, саме в цій колонії захисник втратив найбільше ваги. Також він зізнався, що годували українських військових жахливо, деяку їжу неможливо було їсти.

«Перша страва – це просто якась вода з лавровим листом. Солона, або ні. Ось на друге могли бути кілька картоплин, якась гнила, якась уже підморожена. Було крисине гімно, черв’яки були, глисти в рибі», – пояснює Данило.

У Таганрозі Данило також зазнавав катувань. Він розповів про один із допитів, коли його били та принижували, ймовірно, можливі представники російського спецназу. «Мені відбили ногу залізною трубою. Били до того моменту, поки не зміг стояти. Я впав, і вони далі продовжували її бити. Вона в мене була вся чорна», – згадує колишній військовополонений.

Після цього нога взагалі не згиналася, каже Данило. Через обмеження в русі військовому допомагали його побратими. Хлопець намагався отримати допомогу, або ж якісь ліки, але росіяни потім натомість знову його побили. За словами військового, він пізнав своїх кривдників за голосом, це були ті ж самі російські спецпризначенці.

«Вони прийшли знову й відбивали мені цю ногу ще раз», – розповів захисник. Після обміну Данило пройшов обстеження та дізнався, що в нього був відірваний м’яз. Військовий каже, що тепер у його нозі «пухлина».

Нагадаємо, що Владислав Каретник, 25-річний боєць Нацгвардії з Дніпра, три роки провів у російському полоні після оборони Маріуполя та заводу «Азовсталь». У неволі він написав 16–20 пісень, усі тексти зберігав у пам’яті, а першу композицію присвятив мамі. Музика допомагала Владиславу витримати катування та зберегти зв’язок із рідними, а після звільнення він переважно проводить час на реабілітації.

Український військовий, який три роки перебував у російському полоні, пережив морення голодом та нелюдські умови утримання. Після звільнення на фото видно, що він значно втратив вагу. 

