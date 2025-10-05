Головна Країна Суспільство
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі
На питання, що допомагало триматися і пережити усі тортури російських катів, Владислав з усмішкою відповідає - музика
фото: скріншот із відео

Владислав Каретник записав пісню, яку у неволі створив для мами

25-річний військовослужбовець Нацгвардії Владислав Каретник три роки провів у російському полоні. Там без жодного аркуша паперу чи інших засобів він написав майже 20 пісень. Усі тексти зберігав лише у пам’яті. І першу із композицій присвятив мамі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті ТСН.

Владислав Каретник родом із Дніпра, нині він мешкає на Київщині. Зізнається, прогулянки для нього рідкість, адже після звільнення з полону чотири місяці тому, переважно весь час на реабілітації.

Випускник Національної академії нацгвардії України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був у Маріуполі на ротації. З побратимами до останнього виконував бойові задачі на «Азовсталі». А після указу президента, разом з іншими бійцями вийшов у полон.

«Уже коли вивезли на Росію, ми зрозуміли, що це полон, що це таке взагалі. То були і побиття і знущання і катування, тобто було все повністю», – згадує він.

На питання, що допомагало триматися і пережити усі тортури російських катів, Владислав з усмішкою відповідає – музика.

З дитинства музика для нього була як хобі. Він читає бітбокс, грає на гітарі і як каже сам «трохи співає». У неволі, аби відволіктися від жахливої реальності, вперше в житті почав писати пісні. Так за три роки народилося 16 композицій. Усі слова Владислав завчав напам’ять, потайки наспівував побратимам і пообіцяв собі –  ці твори мають обов’язково почути вдома. Першу пісню він присвятив мамі, але каже, це про всіх хто чекає на синів з полону.

Його мати вірила, чекала на повернення сина та виходила чи не на кожен мітинг на підтримку полонених. Від мами Владиславу у полон дійшов лише один лист з десятків усіх, які вона написала.

Написав у полоні пісню і присвятив її мамі

Після повернення нацгвардієць відразу узявся за запис пісні-присвяти найріднішій. Це поки єдина композиція , яка повноцінно ожила на професійній студії. Ще є пісні про Україну, Маріуполь, полон, друзів. Владислав, вірить, що знайдуться ті, хто допоможе йому записати і створити повноцінний альбом під назвою «Пісні, народжені в полоні». Це може допомогти триматися і вірити у краще, усім хто досі чекає.

Нагадаємо, у рамках чергового обміну полоненими в Україну повернувся цивільний Сергій Ахметов, якого росіяни захопили ще в березні 2022 року під час окупації Бучі. Відтоді рідні чоловіка не мали про нього жодної звістки.

У російській неволі досі перебуває 33 цивільних мешканці Бучанської громади.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2025 року Україна повернула з російського полону 205 людей – 185 українських захисників і 20 цивільних. Серед військових 183 рядові та сержанти, двоє – офіцери. Від початку повномасштабного вторгнення звільнено вже понад 7 тисяч українців.

