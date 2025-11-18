Відключення світла 19 листопада 2025 року: як діятимуть графіки

Час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись

Завтра, 19 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує Укренерго.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.