Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 19 листопада 2025 року: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 19 листопада 2025 року: як діятимуть графіки
колаж: glavcom.ua

Час та обсяг застосування обмежень електроенергії можуть змінитись

Завтра, 19 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – від 1 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує Укренерго.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
17 листопада, 17:15
Енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів
27 жовтня, 15:48
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
28 жовтня, 09:50
Екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області
29 жовтня, 17:50
За словами Візіра, у перехідних положеннях законодавства прописані винятки, які фактично нівелюють суть самого закону
Прайс-кепи стримують євроінтеграцію українського енергоринку – Ukraine Facility Platform
2 листопада, 20:05
На Полтавщині є значні проблеми в енергосистемі
На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА
8 листопада, 23:36
Готуємось до зими 2025-2026 та відключень світла
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
12 листопада, 21:30
Зростання тарифів підриває планування повоєнної відбудови, зазначив Смолій
Підвищення вантажних тарифів державних монополій загрожує відбудові України – виробники будматеріалів
14 листопада, 17:07
Робота трамваїв, тролейбусів і фунікулера коригується відповідно до графіків відключень
Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами
11 листопада, 13:02

Суспільство

Заступник керівника САП звільнився: названо причину
Заступник керівника САП звільнився: названо причину
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua