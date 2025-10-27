За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів

За тиждень енергетики заживили домівки 184 тисяч сімей після ворожих обстрілів – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 184 тисяч родин, чиї оселі були без світла через обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 20 по 26 жовтня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК «Мережі» змогли повністю чи частково повернути світло жителям 334 населених пунктів, знеструмлених обстрілами. Електрика знову доступна у домівках понад 184 тисяч родин Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Київської областей та столиці», – йдеться в ньому.

Зокрема, на Дніпропетровщині з 20 по 26 жовтня фахівці змогли повернути електропостачання у майже 147,1 тисяч домівок.

У той же час попри вкрай важку безпекову ситуацію, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині. Завдяки цьому вдалося повернути світло в домівки 20,2 тисяч родин місцевих мешканців.

Також останнього тижня на Одещині енергетики повернули електрику у 8,7 тисяч осель, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Продовжують потерпати від регулярних ворожих атак Київщина та столиця, де минулого тижня енергетики змогли відновити світло для 7,8 тисяч та до майже 300 осель відповідно.

Нагадаємо, тиждень тому ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в домівки 210 тисяч родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.