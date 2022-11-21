Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Аварійних відключень електроенергії в Україні поки не передбачається

У вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, що продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення.

Повідомляється, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Нагадаємо, енергетики прогнозують, що скоріш за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.

Також раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні повного блекауту поки що не буде, хоча відключення електроенергії ще продовжуватимуться.