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Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Альона Боженко
glavcom.ua
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра
Завтра в Україні знову вимикатимуть світло
фото ілюстративне

Аварійних відключень електроенергії в Україні поки не передбачається

У вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, що продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення.

Повідомляється, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Нагадаємо, енергетики прогнозують, що скоріш за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня. 

Також раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні повного блекауту поки що не буде, хоча відключення електроенергії ще продовжуватимуться.

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Теги: електроенергія блекаут Укренерго

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