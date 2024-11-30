Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці

В Україні зараз катастрофічне збільшення смертності і зменшення народжуваності

Українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною. Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі «Вечір.Live».

Богомолець зауважила, що в Україні зараз йде шалене, катастрофічне збільшення смертності і зменшення народжуваності. За таких умов, як каже лікарка, українці можуть зникнути, навіть не враховуючи втрати на війні та еміграцію.

«Це шість поколінь по 30 років – нуль українців залишається. Тобто, звичайно, території залишаться, хтось на них буде сіяти зерно, хтось буде, але це будуть вже не українці», – зазначила лікарка.

Нагадаємо, від початку великої війни населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть. Все це – через відтік біженців, падіння народжуваності і загибель людей на війні. Такі дані наводить ООН.

За даними Міністерства юстиції, станом на 1 липня 2024 року народжуваність порівняно з аналогічним періодом до повномасштабного російського вторгнення скоротилася у півтора рази: 87655 дітей проти 132595 у 2021 році. Щоб поліпшити ситуацію, народні депутати пропонують переглянути виплати при народженні дитини.

161,9 тис. дітей народилося в Україні за 2024 рік. Ці дані випливають із кількості бейбі-боксів та грошової компенсації вартості «пакунку малюка», яку отримали сім'ї.

Як повідомлялося, на одного новонародженого громадянина в Україні припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих.