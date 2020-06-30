Відома телеведуча звернулась до людей, які не вірять у Сovid-19



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Алла Мазур з сином на святі першого дзвоника у 2019 році

«Коронавірус таки вбиває. Незалежно від віку», – запевнила Алла Мазур

Відома телеведуча Алла Мазур пояснила, чому не буде підписувати петиції проти дистанційного навчання. Про це вона написала у Фейсбуці.

«До вересня нашу країну може накрити друга хвиля епідемії. Бо радісні тьоті і дяді зараз заповнили пляжі і ресторани, переконуючи журналістів, що коронавірусу немає взагалі: його придумали. А якщо і є – то це просто як ГРВІ: перехворів - і все ок. Ці тьоті і дяді не дивляться новини. І не бачили розповіді про 30-річного спортивного киянина, якого від Covid-19 не змогли врятувати ні зв'язки, ні аппарат штучної вентиляції легень, ні кращі столичні лікарі. І не бачили історії маленької 5-річної дівчинки. Яка згоріла від коронавірусу буквально за два дні: так швидко, що медики не встигли отямитись. Це про те, що Covid-19 таки вбиває. Незалежно від віку», – написала Алла Мазур.

Телеведуча зазначила, що ці тьоті і дяді будуть обурюватися потім: «коли лікарні, не дай Бог, переповняться хворими на двобічну пневмонію. І так, як було вже в Італії, їх нікуди буде класти. І лікарі вибиратимуть, кого ще можна врятувати. Ці тьоті і дяді зараз впевнено ведуть країну саме до такого результату. На жаль».

«Я не буду підписувати петицію проти дистанційної освіти, бо якщо восени нас накриє друга хвиля Covid-19 я сама не пущу сина в школу. І сама запропоную вчити його дистанційно. Бо не звикла грати його життям, та і своїм, як в російську рулетку: пронесе - не пронесе», – наголосила ведуча.

Алла Мазур зазначила, що якість знань сина її хвилює не менше, ніж інших мам, тому має свої пропозиції до Міністерства освіти України, де саме зараз думають, як зробити цю дистанційну освіту кращою. Про це телеведуча обіцяла повідомити згодом.

Нагадаємо, 19 травня телеведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН-Тиждень» на «1+1» Алла Мазур повідомила, що поборола онкологічну хворобу.

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В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.