Відомі українські виконавці влаштували яскравий концерт в Альпах (відео)

Виконавці у лижних костюмах на фоні гірських краєвидів завзято співали

Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори»

Популярні українські виконавці Олег Скрипка, Тарас Чубай та Олег Михайлюта (Фагот) відпочивають на гірськолижному курорті в Альпах. Там чоловіки на вершині гори вирішили заспівати.

Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Відповідне відео опублікував Ігор Захаренко у Facebook.

«Метри в Французьких Альпах!», – підписав відео Захаренко.

На відео видно, як виконавці завзято співають у лижних костюмах на фоні гірських краєвидів.

До слова, на Прикарпатті майже пʼять тисяч людей встановили рекорд колядування.

Нагадаємо, нардепи заспівали в Раді відому пісню. Депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш Бандера».