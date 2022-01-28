Відомі українські виконавці влаштували яскравий концерт в Альпах (відео)
Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори»
Популярні українські виконавці Олег Скрипка, Тарас Чубай та Олег Михайлюта (Фагот) відпочивають на гірськолижному курорті в Альпах. Там чоловіки на вершині гори вирішили заспівати.
Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Відповідне відео опублікував Ігор Захаренко у Facebook.
«Метри в Французьких Альпах!», – підписав відео Захаренко.
На відео видно, як виконавці завзято співають у лижних костюмах на фоні гірських краєвидів.
До слова, на Прикарпатті майже пʼять тисяч людей встановили рекорд колядування.
Нагадаємо, нардепи заспівали в Раді відому пісню. Депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш Бандера».