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    Відомі українські виконавці влаштували яскравий концерт в Альпах (відео)

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    Виконавці у лижних костюмах на фоні гірських краєвидів завзято співали - Відомі українські виконавці влаштували яскравий концерт в Альпах (відео)
    Виконавці у лижних костюмах на фоні гірських краєвидів завзято співали
    фото: Ігор Захаренко/Facebook

    Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори»

    Популярні українські виконавці Олег Скрипка, Тарас Чубай та Олег Михайлюта (Фагот) відпочивають на гірськолижному курорті в Альпах. Там чоловіки на вершині гори вирішили заспівати.

    Музиканти акапельно виконали пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Відповідне відео опублікував Ігор Захаренко у Facebook.

    «Метри в Французьких Альпах!», – підписав відео Захаренко.

    На відео видно, як виконавці завзято співають у лижних костюмах на фоні гірських краєвидів.

    До слова, на Прикарпатті майже пʼять тисяч людей встановили рекорд колядування.

    Нагадаємо, нардепи заспівали в Раді відому пісню. Депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш Бандера».

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    Теги: музика Франція концерт Олег Скрипка
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    Відомі українські виконавці влаштували яскравий концерт в Альпах (відео)