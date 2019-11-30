Відомий рок-музикант: результати останніх виборів говорять, що держава на межі краху



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Сергій Василюк з однодумцями почав формувати політичну партію, задачу якої вбачає у «побудові соціально справедливої держави, що не варто плутати з соціалізмом»

Лідер гурту «Тінь сонця» вважає, що українці не виявляють належної любові до своєї національної ідентичності

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк вважає, що до влади за результатами останніх виборів прийшли постаті, які мало чим відрізняються від своїх попередників. Таку думку музикант, відомий своєю патріотичною позицією, висловив в інтерв’ю «Главкому».

«На мій погляд, результати президентських і парламентських виборів кажуть про те, що українська держава наразі ще не відбулася і вона на межі краху», - заявляє музикант.

Саме тому Василюк з однодумцями почав формувати політичну партію, задачу якої вбачає у «побудові соціально справедливої держави, що не варто плутати з соціалізмом».

«У першу чергу, наша задача —займатися не пам'ятниками і перейменуваннями вулиць і населених пунктів, а повернути віру українцям в Україну, а це — боротьба за соціально справедливу державу, в якій хотітимуть жити і народжувати дітей, а не виїжджатимуть за кордон», - наголошує лідер гурту «Тінь Сонця».

Що ж до ставлення Василюка до нинішнього націоналістичного руху в Україні, то музикант вважає, що в нашому суспільстві «є проблема сприйняття цього терміну».

«Націоналізм – це любов до своєї національної ідентичності. В Україні люди недостатньо поки проявляють це почуття. Так само є дефіцит партій з цим національним почуттям. Уявіть, ми об'єднаємо усі сили, які асоціюють себе з націоналізмом. Але якщо цей рух рухатиметься стратегічно в некоректний спосіб, то у широких колах українців від Ужгорода до Луганська це національне почуття може так і не проявитися. Електоральна підтримка націоналістів в цьому разі буде близька до того результату, який ми маємо зараз», - зазначає лідер гурту «Тінь Сонця».

Музикант цікавиться політикою ще з 2012 року. Тоді він балотувався у народні депутати Верховної Ради у 102 виборчому окрузі з центром у Знам’янці, де поступився «регіоналу» Олександру Єдіну. На наступних виборах допомагав під час виборчої кампанії Юрію Левченку, якого в підсумку обрали народним депутатом.

Нагадаємо, «Тінь Сонця» - український фолк-метал-гурт із Києва, створений 1999 року. Учасник українських фестивалів, таких як «Захід-фест», «Файне Місто», «Respublica», «Бандерштат», «Woodstock Ukraine», «Трипільське Коло» тощо.

Своєрідною візиткою карткою гурту є пісня «Козаки» (в народі «Їхали козаки»), під яку виходив на ринг боксер Олександр Усик; вона ж була обрана музичною візитівкою Національної збірної України з футболу на Євро-2016.

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