Відпочинок на Світязі подорожчав: скільки коштує житло та харчування

Через попит у розпал сезону відпочивальники стикаються з проблемою заторів на під’їздах, перебоями зі зв’язком та необхідністю бронювати житло задовго до поїздки

Відпочинок на озері Світязь цього літа став дорожчим. За добу проживання туристи в середньому платитимуть близько 2 тис. грн. За словами відпочивальників, сніданок для сім'ї з чотирьох осіб коштує приблизно 1,7 тис. грн. Про це йдеться у сюжеті ТСН, повідомляє «Главком».

Ціни на житло, яке в розпалі сезону радять бронювати заздалегідь, стартують від 600 грн. грн за номери. Водночас деякі номери преміумкласу вартують 11 600 грн за одну добу.

Любителі відпочинку на природі можуть оселитися в офіційному палатковому містечку. За в'їзд автомобіля до національного парку потрібно сплатити 100 грн. екологічного збору, а за встановлення палатки – ще 150 грн.

Серед популярних страв і смаколиків цього літа – шацькі пончики по 60 грн, сом у сметані за 350 грн. та борщ, який коштує від 180 до 250 грн. залежно від закладу.

Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук запевнив, що станом на сьогодні військові не фіксують жодної загрози з боку Білорусі.

Водночас деякі відпочивальники жаліються у соцмережі Threads на висипання, почервоніння та сильний свербіж, які з'являються після купання в озері.

У коментарі виданню «Район.Шацьк» фахівці Шацького національного природного парку пояснили, що йдеться про церкаріоз – алергічну реакцію шкіри на личинки паразитів водоплавних птахів. Щоб знизити ризик, після купання рекомендують одразу приймати душ або ретельно витиратися рушником.

Нагадуємо, Світязь – найглибше природне озеро України та найбільше за площею серед озер на території Шацького національного природного парку. Також озеро входитиме до переліку «Семи природних чудес України».

Торік на Світязі офіційно побувало 250 тис. туристів, а за неофіційними – понад півмільйона. Цього року місцева влада очікує ще більший наплив відпочивальників, адже багато українців обирають озеро як найбезпечнішу альтернативу відпочинку на морі.