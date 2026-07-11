Українці розповіли про плюси і мінуси життя в Хорватії

Одним із головних недоліків біженці називають високу вартість оренди житла

Українці, які переїхали до Хорватії після початку повномасштабної війни, поділилися власним досвідом життя на узбережжі Адріатичного моря. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео-блозі «Українка в США». Його авторка Христина з Харкова останні сім років провела у Сполуених Штатах, однак приїхала у відпустку до курортного хорватського міста Спліт та поспілкувалася тут із земляками.

Серед головних переваг у Хорватії українці називають безпеку, доброзичливих людей, неймовірну природу та спокійний щоденний темп. Водночас країна має і свої недоліки – високу вартість продуктів та житла, складну легалізацію, дефіцит роботи. За словами українки Тетяни, яка вже півтора року живе у Спліті, хорвати добре ставляться до українців і співпереживають через війну, адже самі пережили збройний конфлікт у 1990-х роках. Вона зазначає, що місцеві жителі відкриті, готові допомагати, а життя тут значно спокійніше, ніж в Україні.

Ще одна українка Олена, яка мешкає у Хорватії майже чотири роки, також відзначає розслаблений стиль життя місцевих. За її словами, люди не поспішають, багато часу проводять у кав'ярнях, цінують відпочинок та час із родиною.

Серед найбільших плюсів співрозмовниці назвали чисте море, гори, красиву архітектуру, розвинену туристичну інфраструктуру, безпечне середовище для дітей та доступ до безкоштовної медицини для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Також вони відзначили недороге таксі, гарне транспортне сполучення та велику кількість дитячих майданчиків.

Утім, життя в Хорватії має і свої виклики. Одним із головних недоліків українки називають високу вартість оренди житла. У Спліті однокімнатна квартира коштує від €700 на місяць, а житло для сім'ї може обходитися у €800–900 без урахування комунальних послуг. За словами Олени, для комфортного життя одній людині потрібно заробляти близько двох тисяч євро на місяць.

Також знайти роботу в країні непросто, особливо без віддаленого доходу або власного бізнесу. Українці радять розглядати переїзд до Хорватії насамперед тим, хто вже має дистанційну роботу чи працює у сфері, пов'язаній із туризмом.

Окремою проблемою є легалізація після завершення тимчасового захисту. За словами українок, отримати постійний статус у Хорватії досить складно. Найпростішими варіантами залишаються шлюб із громадянином країни або відкриття власної компанії із працевлаштуванням місцевих працівників.

До мінусів життя українки також віднесли повільну бюрократію, нестачу місць у дитячих садках, високі ціни в кафе та ресторанах, а також поширене куріння – місцеві часто палять навіть на терасах закладів, зупинках громадського транспорту та біля дитячих майданчиків.

Попри всі труднощі, обидві співрозмовниці наголошують, що почуваються у Хорватії безпечно. Вони зазначають, що життя біля моря, відсутність повітряних тривог та можливість бути у спокої залишаються головними причинами, через які їм подобається ця країна.

Нагадаємо, українка Іванна мешкає у Вроцлаві. Дівчина ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі.

Також повідомлялося, українка Світлана п’ять років мешкає за кордоном. Для життя вона обрала Німеччину, однак для неї ця країна має чимало нюансів, якій їй не подобаються.