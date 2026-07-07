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Яку річ обов'язково треба взяти на море в Болгарію? Поради відпочивальників

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Названо ціни на сонцезахисні засоби у Болгарії
фото: glavcom.ua

Ціни на сонцезахисні креми значно відрізняють від їхньої вартості в Україні

Сонцезахисний крем – основна річ, яку українським туристам варто купувати вдома перед поїздкою до Болгарії, оскільки ціни на косметику для засмаги на болгарських курортах у кілька разів вищі.

У той час як в Україні аналогічна продукція коштує від 100 до 300 грн, у Болгарії ціна становить у середньому 1 тис. грн, повідомляє кореспондент «Главкома».

На болгарському курорті «Сонячний Берег» ціни на косметику для засмаги кусаються: наприклад, сонцезахисний крем Garnier SPF 50 там коштує аж €18 (916 грн). Для порівняння, в Україні такий самий або подібний засіб обійдеться всього у 300–400 грн.

Ба більше, у популярних мережах мультимаркетів бюджетні вітчизняні сонцезахисні засоби бренду Біокон (наприклад, спрей SPF 35) взагалі можна придбати всього за 99–119 грн

Різниця у вартості лосьйонів та крему до чи після сонця настільки суттєва, що відпочивальникам значно вигідніше купувати їх удома перед поїздкою.

Сонцезахисний крем у Болгарії коштує в середньому 1 тис. грн
Сонцезахисний крем у Болгарії коштує в середньому 1 тис. грн
фото: glavcom.ua

Сонцезахисний крем для дітей у мінітюрному обʼємі з SPF 50 вартує трохи менше – €8,9 (близько 500 грн). Для порівняння, в Україні дитячі захисні засоби навіть у великих флаконах обходяться вдвічі дешевше. Така суттєва націнка на курорті змушує батьків серйозно переплачувати за безпеку малечі під сонцем, якщо вони не подбали про захист заздалегідь. 

Сонцезахисний лосьйон з SPF 20–30 коштує від €14–16 (близько 800 грн)
Сонцезахисний лосьйон з SPF 20–30 коштує від €14–16 (близько 800 грн)
фото: glavcom.ua

Сонцезахисний лосьйон з SPF 20-30 коштує від €14–16 (близько 800 грн). 

Ціни на більш дієві креми та у більшому об'ємі сягають €21-22
Ціни на більш дієві креми та у більшому об'ємі сягають €21-22
фото: glavcom.ua

Ціни на більш дієві креми від марки Nivea сягають €21 (1 тис. грн). Однак, щоб придбати сонцезахисний крем у більшому об'ємі та із захистом SPF 50, треба буде віддати за нього €22 (1 100 грн). На українських маркетплейсах можна знайти відповідну продукцію на 200-300 грн дешевше. 

Тож, збираючи валізу на відпочинок до Болгарії, варто взяти із собою сонцезахист, аби заощадити під час відпустки.

Також «Главком» розповідав, у курортному місті Несебр у Болгарії продаються незвичайні сувеніри. У крамничках для туристів болгари пропонують відпочивальникам продукцію із зображеннями російського диктатора Володимира Путіна та, навіть, Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців, дослідив цінову політику на популярних курортах та зібрав актуальні застереження для тих, хто планує відпустку у Болгарії. А також розповів про популярні тури, курорти, номери, харчування та розваги й коли стартує та закінчується пляжний сезон у Болгарії.

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Теги: ціни гроші Болгарія українці за кордоном відпустка туризм

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