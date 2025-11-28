Трамп анулює всі укази Байдена, підписані автопером

«Я скасовую всі укази президента та все, що не було підписано особисто кривим Джо Байденом»

Президент США Дональд Трамп опублікував заяву, у якій оголосив про скасування всіх документів, підписаних екпрезидентом США Джо Байденом, з використанням автопідпису. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Трамп заявив, що підписання документів без особистої участі президента суперечить законодавству, і будь-які акти, підписані за допомогою цього пристрою, є юридично недійсними. Він також зазначив, що люди, які використовували автопідпис для підпису документів, діяли незаконно.

«Будь-який документ, підписаний сонним Джо Байденом за допомогою автопера, що складає приблизно 92% від всіх, вважається скасованим і не має подальшої сили або ефекту», – йдеться у повідомленні.

Американський президент оголосив скасування всіх указів президента Байдена, зазначивши, що лише ті документи, які були підписані особисто Байденом, матимуть юридичну силу.

«Я скасовую всі укази президента та все, що не було підписано особисто кривим Джо Байденом, оскільки люди, які керували автопідписом, зробили це незаконно. Джо Байден не був залучений до процесу з автопідписом, і якщо він каже, що був, його буде притягнуто до відповідальності за дачу неправдивих свідчень», – написав Трамп.

Раніше колишній президент США Джо Байден повідомив, що ухвалював кожне рішення, для юридичного оформлення якого потім використовувалося автоперо – це автоматична ручка, яка відтворює його підпис.

«Я ухвалював кожне рішення», – заявив Байден, пояснивши, що доручив співробітникам використовувати автоперо через великий обсяг документів. Експрезидент також зазначив, що використання автопера є законним інструментом, який використовували попередні президенти й сам Дональд Трамп.

З грудня 2024 року по січень 2025 року за допомогою автопера було підписано 25 ордерів про помилування та пом'якшення покарання, деякі з них охоплювали цілі групи засуджених, пише NYT.

Нагадаємо, Дональд Трамп замінив портрет колишнього президента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фотографію пристрою, що автоматично ставить підпис Байдена.