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Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знищили сім складів боєприпасів ворога

Діана Гасюк
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знищили сім складів боєприпасів ворога
Українські військові на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць російської техніки
фото з відкритих джерел

Сили оборони продовжують працювати на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військові успішно знищили 16 одиниць російської військової техніки та сім складів боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський.

Українські військові знищили 16 одиниць військової техніки противника. 

«Зокрема, танк, 4 ББМ, гаубиця 2А19 «Мста-С», 5 одиниць артилерійських систем й мінометів та автомобільна техніка», – повідомив Тарнавський.

Сили оборони продовжують працювати на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1359 вогневих завдань.

Також Силами оборони було знищено сім складів боєприпасів ворога.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого дня на Бахмутському напрямку українські захисники знищили 37 окупантів, 107 зазнали поранень. Окрім того, було знищено зенітно-ракетний комплекс «Оса», гаубицю д-30, два склади з ворожими боєприпасами. 

Триває 523-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: військові інфраструктура населення ворог

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