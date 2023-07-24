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ЗСУ зірвали плани росіян на Бахмутському напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ зірвали плани росіян на Бахмутському напрямку (відео)
Артилеристи і розвідники зірвали нічну атаку росіян на Бахмутському напрямку
фото ілюстративне

Окупантів ліквідували аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького

Українські артилеристи у співпраці з аеророзвідкою нищили штурмову групу російських бійців, які збиралася атакувати позиції Сил оборони вздовж важливої траси на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Військові також оприлюднили відео.

«Штурмова група окупантів вночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси. Але ще на підході їх виявили аеророзвідники і скорегували вогонь української артилерії», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Теги: Генштаб військові відео Бахмут

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