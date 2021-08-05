Чи є життя після 50? Відома світська леді пояснила, як жінкам не перетворитись на бабусь

Любов до себе розпочинається з мізків і аж ніяк не з гаманця, вважає Тетяна Мокріді

Тема жіночого віку, сексуальності, репродуктивного здоров'я не втрачає актуальності, оскільки в нашому суспільстві «годинник цокати» в українських жінок починає дуже рано. І винні у цьому передусім стереотипи. Відома телеведуча та директорка Школи леді Тетяна Мокріді на сторінці у Facebook підняла тему жіночої краси, звичайного щастя та любові до себе. Спонукало її до цього продовження фільму «Секс і місто».

Мокріді пише, що нещодавно подивилася інтерв’ю Ксенії Собчак з колишньою ведучою НТВ Юлією Бордовських, якій вже за п’ятдесят. Пані Тетяну вразила фраза про те, що в Москві «краса є обов’язковою складовою успіху».

«Бордовських це вдало на прикладах порівнює з США. Я з нею повністю погоджуюсь. А ще людина має бути чомусь завжди молодою, тому сфера краси посідає особливе місце на пострадянському просторі. Мабуть через це штучних і однакових жінок швидко помічають в інших країнах і всі вони підпадають під «russian style». І деякі українки теж. У нас якісь крайнощі», – підкреслила світська леді.

Мокріді акцентує увагу на тому, що в Україні часто від жінки після 40 можна почути фразу: «Мені вже нічого не треба, необхідно допомагати дітям і онукам». «Навіщо мені нова сукня, якщо в шафі висять сукні вже 20 років. Куди їх носити?».

Телеведуча акцентує увагу на тому, що на пострадянському просторі старіти чомусь соромно, а говорити про інтимні стосунки – узагалі зась.

Ні для кого не секрет, що любов до себе розпочинається з мізків і аж ніяк не з гаманця.

Мокріді розповіла, що її мамі більше сімдесяти років. І коли вона буває в гостях у своєї молодшої доньки, яка живе в США, то наповнюється енергією і бажанням жити, відчуває себе молодою. Бо там в такому віці ходять на побачення, їздять з подругами на шопінги і ланчі та обов’язково раз на тиждень відмічаються в салоні краси. А компліменти їй роблять незнайомі люди.

«Коли вперше я побачила серіал «Секс і місто», мені було близько 30. Тоді здавалося, що моє життя летить під укіс і нічого хорошого мене не чекає. Але я вже навчилась трохи заробляти і зрозуміла, що туфлі, як у Керрі Бредшоу, здатні бути пігулками щастя», – підкреслила Мокріді. Вона чекає продовження серіалу «Секс і місто» як уроку щодо вміння жити і насолоджуватися.

Додамо, що у жінок збільшується середній репродуктивний вік. За даними дослідження, тривалість репродуктивного життя у США зросла з 35 до 37,1 року.