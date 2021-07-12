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    Названо середній вік населення Києва

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    Чисельність населення Києва складає вже менше 3 млн осіб - Названо середній вік населення Києва
    Чисельність населення Києва складає вже менше 3 млн осіб
    Фото: РБК-Україна

    У Києві на 1000 жінок припадає 856 чоловіків.

    У 2020 році в Києві мешкали 2 962 млн осіб, з яких постійне населення складає 2 920 млн осіб. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики Києва.

    Найбільше у Києві мешкає людей віком від 15 до 64 років (67,8%). При цьому жінок – 53,9%, а чоловіків – 46,1%.

    На тисячу жінок припадає 856 чоловіків.

    За даними Головного управління статистики Києва, середній вік населення:

    • чоловіки – 37,9 років,
    • жінки – 42,3 років.

    У 2020 році в Києві народилося 30 670 малюків.

    Статистичні дані свідчать, що у 2019-2020 роках населення Києва скорочувалося.

    Як повідомлялося, Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 16,8%, у тому числі у березні - на 34,4%.

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2021 року становила 41 487 960 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 осіб (у тому числі за березень – на 39 245 осіб).

    Теги: Київ статистика кияни населення
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    Названо середній вік населення Києва