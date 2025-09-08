Головна Країна Кримінал
Розкрадання на фортифікаціях Полтавською ОВА. Нардеп оприлюднив нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Розкрадання на фортифікаціях Полтавською ОВА. Нардеп оприлюднив нові деталі
За словами депутата, Пронін та полтавські чиновники могли переплатити значно більше ніж 200 млн грн за укриття для військових
За словами парламентарів, укріплення, які будувала Полтавська ОВА, були непридатними для оборони

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо будівництва фортифікацій на Покровському напрямку Донеччини. За його словами, під час робіт, які виконували на замовлення Полтавської ОВА, посадовці могли переплатити значно більше ніж 200 млн грн за укриття для військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування парламентаря.

Як відомо, парламент викликав Філіпа Проніна, який нині обіймає посаду голови Служби фінмоніторингу, для пояснень щодо звинувачень у корупції на будівництві фортифікацій. Як зазначив Железняк, заяви колишнього керівництва Полтавської обласної адміністрації, яке керувало областю у час, коли ОВА споруджувала скандальні фортифікації в Донецькій області, та заперечення компанії-підрядника, що виконувала роботи, сигналізують про ще більшу корупцію.

Парламентар каже, що підтвердити фото Проніна із зображенням фортифікацій, які він приніс на виступ до парламенту, не можливо, оскільки частини укріплень перебувають у зоні окупації. Компанія-підрядник «Преміум-Актив» заявила, що 1043 грн – це собівартість загороджувальних пірамід, а все інше – це доставка. На практиці фірма продавала піраміди іншим замовникам за 1300-1400 грн (для Полтавської ОВА піраміди поставили по 2161 грн за одиницю).

Компанія стверджує, що мала доставили 1360 одиниць на місце будівництва за місяць, що й спричинило до зростання ціни. Послуги з доставки їм начебто оплатили у квітні 2024 року. «Це так по документах. Але станом на вересні 2024 року, щонайменше, на тій ділянці, про яку ми говоримо, цих пірамідок ніхто і не привіз. І навіть те, що  ми бачимо у матеріалах справи БЕБ, то ці послуги по факту ніхто і не надавав», – зазначив депутат.

Згідно з документами, вартість піраміди з перевезенням компанія оцінила у 2161 грн, однак якщо їхня собівартість – 1043 грн, то доставка вийшла навіть дорожче – 1120 грн. «Дорожча, ніж сама піраміда, що дивно. Але по факту, якщо ви подивитесь на їхні документи, то воно теж не сходиться тому, що це собівартість, а доставка має коштувати майже 1300 грн. Тож, оце якраз не сходження і, напевно, призвело до того, що, м'яко говорячи, хлопці трохи спалилися», – заявив депутат.

«Преміум-Актив» стверджує, що заплатив 17 млн грн як податків, але згідно з перевіркою компанія сплатила у шість разів менше по галузі, ніж у 2024 році. Зокрема, станом на серпень було сплачено лише 7 млн грн. Також в компанії в офіційному пресрелізі заявили, що продали для будівництва укріплень лісоматеріалів на 900 тис. грн.

«Це прям явка з повинною, тому що по всім документам проходить 8 млн. Навіть ми, до речі, в сюжеті стверджували, що вони продали не на 900 тис., а на 1,6 млн грн», – пояснив парламентар.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикував якість фортифікаційних споруд, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в Донецькій області. За його словами, ці укріплення «абсолютно не відповідають сучасним вимогам» і є «позицією для камікадзе».

Згідно з розслідуванням, опублікованим нардепом Ярославом Железняком, Полтавська ОВА уклала 16 контрактів на загальну суму понад 370 млн грн з однією компанією ТОВ «Енкі Констракшн». Нардеп припускає, що значна частина цих коштів могла бути привласнена.

Парламентар стверджує, що екскерівник Полтавської ОВА, а нині голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, його заступник Богдан Корольчук та перший заступник директора Департаменту будівництва Полтавської ОВА Віталій Кулінич були обізнані зі схемою. Також про махінації нібито знали і правоохоронні органи, однак залиши справу на місці.

До слова, очільник Полтавської ОВА Володимир Когут відреагував на інформацію про корупцію на фортифікаційних спорудах. За його словами, 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі.

Теги: корупція в Україні Ярослав Железняк Полтавщина Донеччина

