«Вони кращі за вас». Керівник Палацу «Україна» став на захист «Кварталу»

Сергій Перман відповів на хвилі хейту на адресу колективу, який 6-7 грудня виступатиме в Палаці «Україна»

Керівник Національного палацу мистецтв «Україна» Сергій Перман публічно відповів на хвилю критики та «хейту», спрямовану на студію «Квартал 95» напередодні їхніх концертів, запланованих на 6–7 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Пермана.

У своєму зверненні Сергій Перман став на захист артистів та підкреслив їхню волонтерську діяльність і благодійні концерти в умовах повномасштабної війни.

«Мої друзі, чудові артисти та хороші люди! Деякі з них навіть не знайомі з власниками. Їм стільки дісталося з 19 року... чим же вони гірші за вас... які висувають звинувачення? А я знаю, що вони кращі!» – написав Сергій Перман.

Керівник Палацу «Україна» наголосив, що кількість безкоштовних виступів, які колектив провів у гарячих точках, є безпрецедентною: «Стільки безкоштовних концертів у всіх гарячих точках, скільки зробив квартал, ніхто не зробив!»

скріншот

Він також згадав про «тисячі щасливих наших військових та їхніх сімей, рятувальників, лікарів, поліцейських, прикордонників, які йдуть з концертів натхненними».

Окремо Сергій Перман спростував звинувачення щодо нібито великих заробітків колективу під час війни: «І ще, я читав звинувачення в тому, що квартал заробляє якісь несусвітні гроші. Я точно знаю, квартал з початку війни не заробив ні копійки. Це факт!»

Як відомо, компанія «Квартал 95» заявила, що справа Тимура Міндіча не має стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Відповідну заяву студія оприлюднила у Facebook, передає «Главком».

«Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників студії «Квартал 95», який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди», – йдеться у заяві.

«Квартал 95» наголошує, що «співвласник має юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди».