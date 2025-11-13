Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері

Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана, візит Зеленського у Запоріжжя, у Росії розбився винищувач. «Главком» склав добірку новин 13 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін виділив понад 936 млн грн для прифронтових областей

Прифронтові області отримають 936,6 млн грн для першочергових потреб. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів.

360 млн грн буде спрямовано до девʼяти обласних бюджетів. Мова про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області). Крім того, 576,6 млн грн отримають 93 бюджети територіальних громад, розташованих у зоні активних або можливих бойових дій.

Кошти можуть бути використані на будівництво чи облаштування укриттів, невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, будівельні матеріали для відновлення пошкоджених обʼєктів, ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання й водовідведення, опалення та електричних мереж, захист обʼєктів критичної інфраструктури тощо.

Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 листопада 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Указом запроваджено санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

Проти Міндіча та Цукермана запроваджено 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Зокрема, в указі вказані лише їхні ізраїльські документи.

Візит Зеленського у Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання обговорюватиметься питання захисту Запорізької області.

Президент весь день був у Запорізькій області, відвідавши низку позицій бойових бригад. Зокрема, він побував на позиціях 65-ї ОМБр на Оріхівському напрямку та 128-ї ОГШБр, яка захищає Степногірськ.

За підсумками поїздки президент повідомив, що було детальне обговорення того, що потрібно на Запорізькому напрямку. Зеленський додав, що детально обговорив ситуацію в Запорізькій області також з керівником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Обговорити проблеми в місті та області, окремо – про підтримку для Запоріжжя, як для людей, так і для підприємств.

Уряд анонсував аудит усіх держкомпаній після скандалу з «Енергоатомом»

Кабінет міністрів готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Передусім відбудеться їхній аудит.

За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, уряд доручив наглядовим радам компаній перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель. «Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима. Уряд уже ухвалив перші рішення: подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск «Енергоатома» – відсторонення керівництва й початок аудиту компанії», – каже вона.

У Росії розбився винищувач

У Республіці Карелія розбився винищувач Су-30. Загинули два члени екіпажу.

Інцидент стався неподалік від аеропорту Петрозаводська. Причина падіння наразі невідома.