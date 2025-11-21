Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку

Ключові європейські дипломати підтвердили підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів серію телефонних переговорів із ключовими представниками зовнішньополітичних відомств європейських країн і ЄС. Основними темами були мирний процес, ситуація на фронті, координація із західними партнерами та боротьба з корупцією. Про це повідомляє МЗС, пише «Главком».

Андрій Сибіга поінформував високу представницю Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каю Каллас про результати нещодавніх переговорів президента Володимира Зеленського з партнерами з США та ЄС, акцентувавши на мирних зусиллях України, боротьбі з корупцією, а також важливості залучення європейських партнерів до процесу досягнення справедливого миру. Було скоординовано подальші кроки співпраці.

Сибіга подякував міністерці закордонних справ Фінляндської Республіки Еліні Валтонен, за послідовну підтримку України, зокрема в рамках ОБСЄ. Він розповів про ситуацію на фронті, антикорупційні заходи в Україні та важливість єдності Європи у питаннях допомоги Києву.

У телефонній розмові з міністром закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде Сибіга подякував Норвегії за потужну підтримку та лідерство в допомозі Україні. Сторони обговорили координацію із США, шляхи досягнення справедливого миру та необхідність продовження підтримки України європейськими партнерами.

З міністом закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грлич Радман, сторони обговорили двосторонню співпрацю, формат «Україна – Південно-Східна Європа», динаміку на фронті та значення європейської єдності. Сибіга подякував Хорватії за військову, гуманітарну й політичну підтримку.

Також Сибіга поінформував міністерку закордонних справ Швеції Марію Мальмер-Стенергард про мирні ініціативи, ситуацію на полі бою та антикорупційні зусилля України. Обговорили питання використання заморожених активів Росії для оборони та відбудови України, а також необхідність рішучих рішень з боку ЄС.

До слова, європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України.