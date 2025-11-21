Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
Сибіга провів низку розмов з європейськими дипломатами про мир, фронт і підтримку
фото: glavcom.ua

Ключові європейські дипломати підтвердили підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів серію телефонних переговорів із ключовими представниками зовнішньополітичних відомств європейських країн і ЄС. Основними темами були мирний процес, ситуація на фронті, координація із західними партнерами та боротьба з корупцією. Про це повідомляє МЗС, пише «Главком».

Андрій Сибіга поінформував високу представницю Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каю Каллас про результати нещодавніх переговорів президента Володимира Зеленського з партнерами з США та ЄС, акцентувавши на мирних зусиллях України, боротьбі з корупцією, а також важливості залучення європейських партнерів до процесу досягнення справедливого миру. Було скоординовано подальші кроки співпраці.

Сибіга подякував міністерці закордонних справ Фінляндської Республіки Еліні Валтонен, за послідовну підтримку України, зокрема в рамках ОБСЄ. Він розповів про ситуацію на фронті, антикорупційні заходи в Україні та важливість єдності Європи у питаннях допомоги Києву.

У телефонній розмові з міністром закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде Сибіга подякував Норвегії за потужну підтримку та лідерство в допомозі Україні. Сторони обговорили координацію із США, шляхи досягнення справедливого миру та необхідність продовження підтримки України європейськими партнерами.

З міністом закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грлич Радман, сторони обговорили двосторонню співпрацю, формат «Україна – Південно-Східна Європа», динаміку на фронті та значення європейської єдності. Сибіга подякував Хорватії за військову, гуманітарну й політичну підтримку.

Також Сибіга поінформував міністерку закордонних справ Швеції Марію Мальмер-Стенергард про мирні ініціативи, ситуацію на полі бою та антикорупційні зусилля України. Обговорили питання використання заморожених активів Росії для оборони та відбудови України, а також необхідність рішучих рішень з боку ЄС.

До слова, європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України.

Читайте також:

Теги: Європа Андрій Сибіга військова допомога переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які шанси є у плані США для України та Росії?
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
Вчора, 14:50
Пєсков стверджує, що наразі немає офіційної інформації щодо достовірності пунктів опублікованого плану завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Вчора, 10:28
Посадовці обговорили посилення тиску на Росію
Свириденко провела переговори з міністром збройних сил США
20 листопада, 13:05
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
11 листопада, 05:20
Нинішня війна в Україні теж є частиною цього глобального протистояння
США і Китай у битві за новий шовковий шлях: яку роль грає Україна
7 листопада, 17:07
Анкара прагне зберегти поставки російського газу
Туреччина веде переговори з Росією про продовження газових угод – Bloomberg
5 листопада, 15:27
Німеччина додасть Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році
Німеччина виділить Україні ще €3 млрд допомоги у 2026 році – Reuters
4 листопада, 18:15
Кирило Дмітрієв прибув у США для переговорів
Спецпредставник Путіна прибув до США
24 жовтня, 15:59
Нідерланди вважаються безпечним напрямком для подорожей
Безпечні подорожі 2026: список країн, де туристи відчуватимуть себе захищеними
23 жовтня, 17:09

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua