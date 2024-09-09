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Очільник Бучанського ТЦК, якого викрито на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник Бучанського ТЦК, якого викрито на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру
Раніше у серпні цього року правоохоронці затримали посадовця за підозрою в організації схем для ухилянтів
фото з відкритих джерел

Посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про «погане здоров’я»

Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні цього року його було затримано за підозрою в організації схем для ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про «погане здоров’я».

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад $1,2 млн. Майже половину цієї суми було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК. Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн.

Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю. Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, злочинні дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Очільнику Бучанського ТЦК загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили затриманому і двом його спільникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Загалом у межах кримінального провадження проведено більше ніж 30 обшуків, за результатами яких крім готівки у фігурантів виявлено незареєстровану зброю, боєприпаси, фіктивні документи ТЦК та ВЛК на десятки ухилянтів.

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На весь екран

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. з одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Раніше у Telegram-каналах почала з'являтися інформація та фото ймовірного затримання правоохоронцями очільника Бориспільського районного ТЦК Сергія Русіна. Пресслужба Бориспільського ТЦК у коментарі для «Главкома» зазначила: фотографії не відносяться до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП. Водночас пресслужба відмовилася відповідати, чи було затримано воєнкома.

Як повідомлялося, начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно.

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Теги: ТЦК військомат Київщина ухилянти корупція в Україні СБУ

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