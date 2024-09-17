Суд конфіскував у київського митника нерухомість вартістю 8,6 млн грн

У 2023 році мати митника придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва вартістю 8,6 млн грн

Під час проведення моніторингу способу життя митника НАЗК встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовільнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), та конфіскував у працівника митного оформлення (Фастів) митного поста «Південний» Київської митниці Державної митної служби України активи на 8,6 млн грн. Про це інформує пресслужба суду.

Повідомляється, що під час проведення моніторингу способу життя митника НАЗК встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів. У 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва вартістю 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.

НАЗК з’ясувало, що доходи матері-пенсіонерки не дозволяти їй придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначеної нерухомості.

Національному агентству митник пояснив, що його мати позичила кошти для придбання будинку та земельних ділянок, проте не надав інформацію про позичальника, сама матір також не надала пояснень уповноваженій особі НАЗК.

Водночас, Національне агентство з'ясувало, що саме сім’я посадовця фактично користувалась та розпоряджалась придбаним майном, а зібрані докази вказують, що воно було придбане саме за дорученням працівника митниці.

Відповідно до ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку.

Нагадаємо, мати заступника начальника Полтавського обласного Територіального центру комплектування купила квартиру в Полтаві за майже 2 млн грн, при цьому не маючи таких законних доходів. Про це ІРТ «Полтава» повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За словами Постолюк, САП заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів працівника ТЦК та про конфіскацію з нього в дохід держави 1,9 млн грн.